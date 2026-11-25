Santa Margherita si prepara a raccontare la propria storia attraverso un fine settimana dedicato alle tradizioni, alla cultura, ai sapori e alla memoria della comunità. Sabato 28 e domenica 29 novembre è in programma “Autunno in Borgata: storie, tradizioni e scoperte”, un'iniziativa organizzata dall’associazione Santa Margherita che coinvolgerà residenti, associazioni e visitatori in un percorso tra natura, testimonianze e momenti di convivialità.

La manifestazione prenderà il via sabato mattina con un'escursione a Conca Moi, accompagnata da Giorgia Camba, guida ambientale escursionistica Aigae. Il percorso di mezza giornata attraverserà gli ambienti montani del territorio di Santa Margherita, all'interno del Parco di Gutturu Mannu, conducendo i partecipanti alla scoperta del nuraghe Conca Moi e dell'omonima punta, dove si trova la suggestiva scultura granitica “Sa Perda Stampada”. Durante il cammino ci sarà spazio per approfondire la conoscenza della flora, della fauna, della storia e dell'archeologia del territorio. Per informazioni, orari e iscrizioni è possibile contattare il numero 347 693 3862.

Il momento dedicato alla memoria della borgata è fissato alle 18, nella chiesa parrocchiale, con l'incontro “La storia di Santa Margherita di Pula: la nascita di una comunità”. Saranno i primi residenti a ripercorrere, attraverso i loro racconti, le vicende che hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo della borgata. La tavola rotonda ospiterà inoltre gli interventi di Laore Sardegna dedicati alla riforma agraria. L'appuntamento è curato dall'Associazione Santa Margherita Aps, in collaborazione con la Fondazione Pula Cultura Diffusa e la parrocchia. Al termine sarà offerto un rinfresco.

La festa proseguirà domenica 29 novembre in piazza Giovanni Paolo II, dove dalle 10 alle 13 bambini e adulti potranno partecipare a “Gioca con Olympias!”, laboratorio dedicato ai giochi tradizionali della Sardegna. Per i bambini iscritti alle attività è previsto anche il pranzo, con malloreddus alla campidanese, patate fritte e acqua.

Alle 13 spazio alla tavola con il pranzo conviviale, che metterà insieme le specialità delle comunità che hanno contribuito alla nascita della borgata. Il menù proporrà malloreddus alla campidanese, capra alla mariesa, focaccia teuladina, cous cous, specialità siciliane, raviolini fritti e fatti fritti. A partecipare saranno l'Associazione Santa Margherita Aps e le famiglie della borgata, Is Messaias de Santu Sidoriu di Teulada, il Comitato Spirito Santo e Madonna del Rosario di Domus de Maria e Is Morus in Festa di Teulada.

Nel pomeriggio la musica accompagnerà la festa con Marta e il suo gruppo, mentre dalle 16 alle 19 si ballerà con “Ballus in pratza”, insieme al Gruppo Folk Nora Pula. Alle 18, infine, appuntamento con la castagnata offerta dall'Associazione Santa Margherita Aps.

Per tutta la giornata la piazza ospiterà anche espositori e laboratori dedicati ai prodotti tipici e all'artigianato, con miele, torrone, cesti, ceramiche e altre produzioni.

Un fine settimana che punta a valorizzare l'identità di Santa Margherita, facendo incontrare le diverse tradizioni che hanno contribuito a costruire la borgata e offrendo un'occasione per riscoprirne il patrimonio umano, culturale e gastronomico.

L'iniziativa è organizzata con il contributo dell'assessorato regionale della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con il patrocinio del Comune di Pula e in collaborazione con la parrocchia di Santa Margherita.