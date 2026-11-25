Al Museo archeologico paleobotanico di Perfugas, in occasione della Giornata Internazionale per dire no alla violenza contro le donne, nasce l’iniziativa “Posto occupato”. Un luogo che il Map ha riservato accanto alla Dea Madre, una scelta che racchiude un significato particolare. Due presenze simboliche, unite in un messaggio di rispetto e consapevolezza. Da una parte la Dea Madre, figura che richiama la femminilità e la maternità; dall’altra una sedia vuota, che dà voce a tutte quelle donne la cui assenza è conseguenza della violenza. Il posto occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza, figure femminili, essere umani da rispettare prima che un marito, un ex compagno , un amante o uno sconosciuto decidesse di porre fine alla loro vita. Ciascuna di quelle donne occupava un posto a teatro, al cinema, sul tram, a scuola, in metropolitana , ma soprattutto nella società. Un posto che si vuole riservare a loro nel rispetto per la loro libertà, per i loro diritti, come quello di esprimere il proprio consenso o meno, come quello di scegliere una propria strada secondo i propri obiettivi, senza che nessuno possa ostacolare il proprio cammino.

