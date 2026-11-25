In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione Esplora-ti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Sennori, sceglie di promuovere un evento di sensibilizzazione che mette al centro tre parole fondamentali: rispetto, consenso e libertà. L’appuntamento della iniziativa “Scegliamo di proteggere” è per stasera dalle 17.30 alle 19 presso il centro culturale Salvatore Farina. Un evento per contrastare la violenza partendo dalle sue radici, educando le nuove generazioni a riconoscere il valore dell’altro, a rispettare i confini personali e a costruire relazioni sane, libere e consapevoli. L’iniziativa vuole trasformare la sensibilizzazione in partecipazione attiva. Attraverso attività dinamiche, esperienze condivise e momenti di riflessione, bambini, bambine, ragazzi e adulti saranno coinvolti in un percorso educativo capace di stimolare domande, emozioni e nuove consapevolezze. Perché parlare di rispetto non significa soltanto trasmettere un valore, ma seminare oggi i presupposti per una società più giusta, accogliente e libera dalla violenza. Una opportunità per educare, condividere e costruire insieme una nuova cultura del rispetto. Perché il cambiamento non può essere affidato soltanto alle parole ma ha bisogno di gesti, di scelte e di persone disposte a diventare protagoniste attive.