Dalla storia della Gallura alla letteratura, dall’architettura alla tutela del paesaggio. L’Università delle Tre Età di Arzachena si prepara a inaugurare l’anno accademico 2026-2027 con un calendario di conferenze che, fino a dicembre, affronteranno argomenti culturali, scientifici e sociali. L’appuntamento inaugurale è fissato per giovedì 22 ottobre, nella sede dell’Istituto alberghiero IPSAR. Seguiranno sette incontri, tutti di giovedì, alle 17.30, nello Spazio Nexus del Palazzo comunale, con ingresso da via San Pietro.

Si comincerà il 5 novembre con Jeff Onorato, che parlerà del percorso «Da diversamente abile a diversamente felice». Il 12 novembre Rita Napi e Ivan Ponsano affronteranno un capitolo della storia sarda, quello delle guaritrici, tra medicina popolare, magia e Inquisizione. Il 19 novembre Aldo Sardoni approfondirà il tema dell’architettura popolare, mentre il 26 Giovanni Nieddu illustrerà le caratteristiche della pompia, agrume particolarmente raro e prezioso della Sardegna.

Dicembre si aprirà, il giorno 3, con Franca Carboni, che proporrà una riflessione sull’attualità dell’opera di Grazia Deledda, premio Nobel per la Letteratura. Il 10 dicembre Attilio Angelo Aleotti parlerà delle caravelle dell’abbondanza. A chiudere il ciclo, il 17 dicembre, sarà Cataldo Borgia, con una conferenza dedicata al valore della tutela del paesaggio gallurese.

Le iscrizioni si ricevono nella sede dell’UTE, presso il Mini-Museo, il lunedì dalle 17 alle 19 e il mercoledì dalle 10 alle 12.

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