Denaro e avidità, bugie e convenienze. Oltre la facciata, cosa si agita dentro una famiglia borghese? Prova a spiegarlo venerdì e sabato alle 20.30 al teatro Astra di Sassari la commedia "Beati i ricchi!". Rigorosamente col punto esclamativo per distinguerlo dal film del 1972 con Paolo Villaggio e Lino Toffolo. Lo spettacolo, inserito nel cartellone dell'edizione numero 36 del Festival Etnia e Teatralità – Fra tradizione e classiciè proposto dalla Compagnia Teatro Sassari.

Testo e regia sono di Mario Lubino. Sul palco del teatro sassarese Teresa Soro, Marina Serra e Claudio Dionisi.

Un nucleo familiare viene annientato dalla menzogna o continua a esistere perché è la menzogna a tenerlo unito? L’inquietante interrogativo racchiude il significato di questa appassionante rivisitazione in chiave contemporanea di un genere del teatro borghese che va da Molière a Ibsen, Cechov e altri: La famiglia è vista come contenitore di interessi e verità inconfessabili che si rivelano nella finzione teatrale, uscendo per l’attimo della rappresentazione dalla cella delle illusioni e lasciando intendere che vi ritorneranno quando il sipario sarà chiuso.