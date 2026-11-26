«Ribadiamo che Ryanair ha sbagliato destinatario della sua lettera. La Regione Sardegna ha già espletato tutte le procedure ed è in attesa, da oltre un mese, di un riscontro da parte del Governo. Si tratta di una tassa nazionale che necessita obbligatoriamente di un passaggio legislativo da parte dello Stato». Così l'assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, a seguito delle dichiarazioni del manager di Ryanair Jason McGuinness, sul «mancato rispetto da parte della Regione Sardegna dell'impegno pubblico di abolire l'addizionale municipale a partire da novembre perché non ha richiesto per tempo le necessarie autorizzazioni al governo italiano».

«Mi preme sottolineare ancora una volta - osserva l'esponente della giunta Todde - che la Sardegna non può accettare giudizi esterni sulle proprie politiche di mobilità, soprattutto quelle che riguardano il diritto allo spostamento dei cittadini, tutelato dalla continuità territoriale».

«In tema di continuità territoriale – chiarisce invece Manca replicando alle accuse rivolte da FdI e FI – alcuni consiglieri di centrodestra parlano di responsabilità politica, ma nei fatti si dimostrano i più irresponsabili, negando il proprio sostegno a una misura di carattere amministrativo che non è connotata da nessuno carattere politico e lo fa ricercando mere finalità politiche».

«La continuità territoriale attuale non è allo "sfascio” così come viene definita dai consiglieri di opposizione - sottolinea ancora l'assessora ai Trasporti -. Si vola e si continua a volare e fino a questo momento sono stati effettuati il 6.7% in più di collegamenti, con tariffe più basse e una platea di beneficiari. Questi sono numeri, dati di fatto che il centrodestra in questi mesi ha continuato a negare o far finta di non vedere».

«Non potranno mai essere le mie dimissioni a risolvere una situazione complessa e delicata che arriva da molto lontano - conclude l'assessora -. Ben più decisivo può essere l'atteggiamento di una minoranza che anziché utilizzare temi fondamentali come la continuità territoriale per fare campagna elettorale si adoperi per sostenere i diritti dei sardi in tutte le sedi, locali, nazionali e internazionali».

(Unioneonline)