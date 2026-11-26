Si è svolto questa sera nella sala della Fondazione Polisolidale di Sinnai, un incontro-dibattito dal titolo «L’amore non fa male», organizzato da "Azzurro Donna" nell’ambito delle iniziative per la "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne".

​L’appuntamento, curato e moderato da Roberta Simoni (consigliere comunale) e Ilaria Carboni (coordinatrice Azzurro Donna Sinnai) con la relatrice Martina Mastinu (psicologa-psicoterapeuta) che ha saputo coinvolgere fin da subito i numerosi presenti in un dibattito intenso, sentito e profondamente partecipato sulle dinamiche relazionali, sul riconoscimento dei segnali di disagio e sull’importanza della rete territoriale a sostegno delle donne.

​Ad arricchire il confronto, con contributi istituzionali, operativi e di esperienza sul territorio sono stati gli interventi della maresciallo Benedetta Dell’Elce dell’Arma dei Carabinieri di Sinnai, dell’Assistente della Polizia Locale di Sinnai Denise Corona e di Roberto Pusceddu. Hanno inoltre preso parte all’iniziativa portando il proprio saluto la sindaca Barbara Pusceddu, Ada Lai, coordinatrice regionale di Azzurro Donna Sardegna, e il deputato Ugo Cappellacci.

​L’affluenza e l’attenzione costante dimostrata dalla cittadinanza confermano quanto il tema della prevenzione e della sensibilizzazione culturale resti centrale per la comunità sinnaese. Un ringraziamento sentito - conclude la consigliera per le pari opportunità Ilaria Carboni - va a tutti i relatori, alle forze dell’ordine, alle istituzioni presenti e ai cittadini che, con la loro partecipazione attiva, hanno reso la serata un momento di ascolto, condivisione e crescita collettiva. Per Roberta Simoni, <un appuntamento importante, il terzo, un momento di crescita e consapevolezza per la comunità di Sinnai, l'amore non è possesso ed è importante che il messaggio passi>.