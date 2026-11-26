I 96 milioni di euro destinati a salvare la continuità aerea rischiano di restare a terra. FdI non ha cambiato idea sul no alla procedura d’urgenza per la variazione di bilancio, così i lavori dell’Aula - convocata per le 11, poi per le 12 e infine per le 13 - in realtà non sono mai cominciati.

Il no del centrodestra potrebbe far saltare anche l’altro disegno di legge - sempre da portare con la procedura d’urgenza - contenente altre disposizioni per le progressioni in Aspal e Sardegna Ricerche e per il reclutamento nell’Agenzia Forestas.

Di tutto questo si è discusso in una conferenza dei capigruppo, presente la governatrice Alessandra Todde. Un tavolo non risolutivo che è stato infatti aggiornato al primo pomeriggio.