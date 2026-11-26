Carbonia. Ogni film è un viaggio. E a volte il viaggio continua anche dopo i titoli di coda. Da questa prospettiva nasce per l'appunto "Ogni film è un viaggio. Il cineturismo tra narrazione dei luoghi e sviluppo territoriale", cioè il volume che raccoglie le riflessioni emerse dal convegno dedicato al cineturismo e organizzato con l’Università di Cagliari lo scorso giugno a Carbonia.

E domani 27 novembre proprio a Carbonia, nella Fabbrica del cinema della Grande miniera di Serbariu, a partire dalle 11, la pubblicazione sarà presentata dalle 11. E' un appuntamento che restituisce il senso di un'esperienza condivisa: idee, conversazioni, relazioni nate dal confronto tra professionalità e percorsi differenti. Il volume esplora il cineturismo attraverso il dialogo tra ricerca accademica, istituzioni e professionisti del cinema, della cultura e del turismo, interrogandosi su come il cinema trasformi lo sguardo sui luoghi, valorizzari memoria e identità.

Interverranno Paolo Serra, direttore regionale dei Centri Servizi Culturali della Società Umanitaria in Sardegna, Alessandra Sento direttrice della Umanitaria di Alghero, Andrea Contu, operatore della Fondazione Umanitaria Sardegna, Edgardo Maxia architetto e grafico; Marina Fanari curatrice del volume, Luca Carboni Oreri, editore e grafico. Ospite dell'incontro sarà Andrea Lolli, esperto di cineturismo. L'iniziativa è promossa da Fondazione Umanitaria Sardegna, con la Fabbrica del Cinema, i Centri servizi culturali dell'Umanitaria e la Cineteca Sarda.