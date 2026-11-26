Giornata dell'Albero a Isili, i cortili della scuola si sono riempiti di entusiasmo: i bambini dell'infanzia hanno messo a dimora nuove piante d'ulivo. Un percorso di educazione ambientale che prosegue passo dopo passo — dopo la raccolta delle olive e la giornata al parco — per far crescere i più piccoli a contatto con la natura e con il rispetto del territorio.

Ha aiutato i bambini nella piantumazione il vice sindaco Peppino Orgiu con l'aiuto di collaboratori, educatrici, insegnanti a chi ha accompagnato questa iniziativa dell'amministrazione comunale.