Centosette posti auto, 15 stalli per motocicli e spazi dedicati alla sosta e alla manovra degli autobus. È questa la dotazione prevista per la futura cerniera di mobilità di Capoterra-La Maddalena, un intervento da 800mila euro finanziato dalla Regione per creare un punto di collegamento tra auto private, trasporto pubblico locale, biciclette e percorsi pedonali.

I pendolari provenienti dai comuni dell’area metropolitana (Capoterra, Pula, Sarroch, ecc) potranno lasciare l’auto nel parcheggio, anche usufruendo di tariffe agevolate, e proseguire il viaggio verso il capoluogo con mezzi pubblici ad alta frequenza o servizi di sharing mobility. L’obiettivo è ridurre il traffico automobilistico nell’area metropolitana, favorendo l’utilizzo del trasporto collettivo e consentendo agli utenti di risparmiare sui costi degli spostamenti.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica interessa un'area di circa 5.600 metri quadrati tra la strada statale 195 e viale Sant'Efisio Martire e si inserisce nella strategia del Piano urbano della mobilità sostenibile della Città Metropolitana di Cagliari. La realizzazione sarà suddivisa in due lotti funzionali: il primo consentirà di realizzare 52 posti auto e 8 stalli per motocicli, mentre il secondo aggiungerà altri 55 posti auto e 7 stalli per le due ruote. L'obiettivo è realizzare un'infrastruttura capace di mettere in relazione il trasporto pubblico con la mobilità privata e quella dolce, migliorando allo stesso tempo l'accessibilità alla zona costiera di Maddalena e Maramura.

Sono state valutate tre diverse soluzioni progettuali. La prima ipotesi prevedeva un unico blocco di parcheggi con circolazione interna a doppio senso, ma è stata scartata perché non avrebbe risolto le difficoltà di manovra degli autobus. La seconda divideva invece l'area in due settori di sosta, con lo spazio per il trasporto pubblico collocato al centro: una configurazione più funzionale, ma ritenuta poco integrata con il contesto e ancora penalizzante per gli spazi destinati ai bus. La scelta è ricaduta sulla terza alternativa, che riprende gli assi del parcheggio esistente a servizio della spiaggia e organizza gli spazi per favorire i collegamenti visivi e pedonali con il litorale.

La nuova cerniera si inserisce in un comparto costiero di circa 700 metri, compreso tra il parco comunale Maddalena e la spiaggia di Maramura, dove sono già presenti parcheggi, punti di ristoro e aree verdi. Nella stessa zona sono in corso interventi di riqualificazione, l'adeguamento del Cammino di Sant'Efisio e la realizzazione di un percorso pedonale tra la statale 195 e viale Sant'Efisio Martire.

Con il completamento del secondo lotto arriveranno anche i servizi destinati agli utenti: aree di attesa, servizi di base, ricovero sicuro per le biciclette, zone ombreggiate, bike sharing e punti di ricarica per auto e biciclette. Saranno inoltre completati gli impianti di illuminazione e videosorveglianza, la sistemazione a verde e gli arredi.

Omar Zaher, delegato ai Trasporti la Città Metropolitana di Cagliari, sottolinea l’importanza dell’iniziativa e auspica che il modello possa essere replicato in altri centri del territorio. «Riteniamo che sia un progetto molto importante. Vorremmo infatti che, oltre a Capoterra, iniziative analoghe possano essere realizzate presto anche a Monserrato e Sestu. È un servizio utile per tutti i cittadini e il nostro obiettivo è estenderlo al maggior numero possibile di Comuni, così da consentire alle persone di spostarsi senza dover necessariamente utilizzare l’auto privata».

Prima di realizzare il nodo di interscambio sarà necessario risolvere le criticità idrauliche dell'area, soggetta ad allagamenti durante le piogge intense. Il progetto prevede di rialzare il terreno di circa 70 centimetri e realizzare un sistema di drenaggio e raccolta delle acque meteoriche, completato nel secondo lotto con vasche di accumulo e una stazione di pompaggio. Previsto anche un futuro adeguamento di viale Sant'Efisio Martire, oggi largo circa sei metri, per consentire il transito degli autobus nei due sensi di marcia.