Le imprese artigiane sarde scommettono sul digitale, ma si scontrano con la carenza di competenze. Nel 2025 le aziende dell’Isola hanno infatti programmato 13.630 ingressi di lavoratori con competenze tecnologiche avanzate, legate a intelligenza artificiale, big data, Internet of Things e cloud computing. Ben 7.560 figure, il 55,5%, risultano però difficili da trovare, contro il 50,8% della media italiana e il 46,9% del Mezzogiorno.

I dati arrivano dal dossier “Imprese Digitali e Intelligenza Artificiale” dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, presentato a Macomer durante la Convention regionale.

Dal report emerge che su 2.565 imprese sarde che operano nell’ambito digitale 468 sono artigiane: il 18,2% del totale, contro l’11,7% nazionale e il 9,1% meridionale. In questo particolare comparto, inoltre, l’Isola, inoltre, è prima in Italia per occupazione, con 683 addetti artigiani su 5.551 occupati (12,3%, contro il 3,5% nazionale).

Resta, come detto, la difficoltà di reperimento, che risulta più marcata a Cagliari (59,9%) e a Nuoro (58,4%), che si rivela essere uno dei fattori “frenanti”, con le imprese artigiane digitali isolane che crescono più lentamente del resto d’Italia: +7,8% tra il 2020 e il 2025, contro il 14,9% nazionale.

Resta alta anche l’attenzione alla sicurezza digitale: nel 2024 i reati informatici denunciati dalle imprese italiane sono stati 312.959, il 33,9% dei delitti contro l’attività d’impresa. Sull’AI, il 58,6% delle aziende che non l’hanno ancora adottata indica nella mancanza di competenze interne il principale ostacolo.

«I numeri restituiscono un quadro con due criticità strettamente collegate – afferma Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna –: da una parte le imprese che non riescono a trovare lavoratori con le competenze digitali necessarie, dall’altra un tessuto di attività artigiane digitali che cresce, ma a un ritmo più lento rispetto al resto del Paese».

Per Meloni «la trasformazione digitale non può essere considerata una questione riservata alle grandi aziende o alle imprese tecnologiche. Riguarda anche il laboratorio artigiano, la piccola attività commerciale, l’impresa dei servizi e ogni realtà produttiva che deve confrontarsi con nuovi strumenti, processi e modalità di lavoro. Diventa quindi fondamentale investire nella formazione, rafforzare il collegamento tra scuola, università e imprese, favorire l’aggiornamento professionale e rendere accessibili alle micro e piccole aziende gli strumenti necessari per innovare. Non basta, infatti, introdurre nuove tecnologie: occorre saperle utilizzare, integrarle nei processi aziendali e trasformarle in opportunità concrete di crescita».

Il presidente conclude: «La sfida per la nostra Isola è colmare il divario tra le professionalità richieste dal mercato e quelle effettivamente disponibili, accompagnando le imprese in un percorso di innovazione che non lasci indietro proprio le realtà più piccole, diffuse nei centri urbani e nei territori dell’Isola. Perché la competitività del futuro passa anche dalla capacità dell’artigianato di coniugare sapere, esperienza e intelligenza artigiana con le nuove opportunità offerte dal digitale».