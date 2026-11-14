La Sardegna è tra le regioni più colpite dai rincari causati dal conflitto in Iran. Dall’inizio della guerra, lo scorso 28 febbraio, in Italia l’inflazione è aumentata del 4,4% (ultimo dato disponibile a ottobre 2026).

A livello regionale, invece, dove i dati sono riferiti a settembre 2026, la Sardegna con un +4% si piazza al secondo posto assieme al Veneto, alle spalle della Toscana, dove i rincari sono del 4,2%.

Si tratta di Regioni che hanno nel turismo uno dei punti di forza della propria economia, e che hanno visto aumentare in maniera smisurata i prezzi delle strutture ricettive, con l’Isola che in questo senso detiene il record: +44%, la Toscana +36,1%, il Veneto +17,6%.

Appena fuori dal podio regionale scorgiamo il Lazio e la Sicilia con il +3,9 per cento e la Liguria e il Friuli Venezia Giulia con il 3,8. La regione meno investita dalla spinta inflazionistica è stata il Trentino Alto Adige con il +1,8 per cento.

Le voci più interessate dai rincari sono state energia elettrica e gas con +28,7%, i mezzi di trasporto personali con il +13,8% e i servizi di trasporto passeggeri con +9%, cellulari e computer con +8,3% e i servizi di alloggio con il +6,1%. Secondo l’ufficio studi Cgia, che ha elaborato i dati Istat, le uniche voci che in questi otto mesi hanno registrato una variazione negativa sono gli acquisti dei veicoli con il -0,1%, le bevande alcoliche con -1,3%, gli elettrodomestici con il -2,2% e i pacchetti vacanze con il -8,1%.

Tra le prime 50 sottovoci con i maggiori rincari di prezzo, gli aumenti maggiori sono stati nei supporti per la registrazione (cassette, videocassette, DVD, CD) con un +64,8%, il gasolio da riscaldamento e il cherosene per uso domestico con +44,3%, il gas da riscaldamento con +39,2%, il diesel con +32,2%, l'elettricità con +23,9%, il trasporto aereo di passeggeri con +23,5% e la benzina con +22,7%.

A livello comunale, invece, si rilevano punte del +5,4% a Como, +5,1% a Siena e Lucca, +4,6% a Firenze, Trieste, Verona, Vicenza e Siracusa. Le città sarde: Olbia-Tempio +4,4%, Sassari +3,9%, Cagliari +3,7%.

(Unioneonline)