In via Prima Maggio, nella zona industriale di Quartucciu, E-Distribuzione, società del gruppo Enel, ha inaugurato giovedì mattina il nuovo Centro di Formazione e Addestramento. Lo stabile è stato ampliato con la realizzazione di tre nuove aule e un’area esterna destinata all’addestramento e alla formazione. I lavori hanno aumentato del 62% la capienza della struttura, dove gli operatori potranno svolgere lezioni e prove pratiche in condizioni di sicurezza. Al taglio del nastro hanno presenziato anche il Comandante del Corpo Forestale Gianluca Cocco, Antonio Usai della Protezione civile, Michele Corona dei Vigili del fuoco, Stefania Morrone e Simona Murgia dell’Inail, e rappresentanti dell’Ispettorato del lavoro, di Confindustria e il prof Fabrizio Pilo dell’Università di Cagliari. Nel pomeriggio di giovedì si è tenuto anche un seminario sul rischio elettrico, organizzato insieme a UNAE Sardegna.