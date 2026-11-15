Gli allevatori consegnano le chiavi delle aziende. Il grande caldo che ha fatto crollare la produzione di latte, le guerre che fanno schizzare i costi di bollette e gasolio, un prezzo del latte non adeguato per far fronte alle spese di produzione.

È la crisi che colpisce uno dei luoghi simbolo della produzione del latte in Sardegna e in Italia, Arborea.

Il mondo dei pastori è di nuovo sul piede di guerra da tempo, dopo le clamorose proteste del latte versato nel febbraio del 2019. E un segnale forte ora arriva proprio da Arborea.

Domani, lunedì 16 novembre, alle 10, gli allevatori si renderanno protagonisti di un gesto fortemente simbolico: nel corso del sit-in organizzato da Coldiretti Oristano, consegneranno le chiavi delle loro aziende davanti al palazzo municipale di Arborea.

Le prime risposte sul gasolio agricolo sono arrivate, con il bonus da 30 centesimi al litro per il periodo giugno-dicembre 2026 per cui la Regione ha stanziato 25 milioni di euro.

Ma non bastano, spiega Coldiretti che sposa la battaglia degli allevatori: «Ora servono interventi tempestivi per le aziende più esposte e investimenti nelle infrastrutture aziendali per affrontare gli effetti delle annate più calde. Alcune realtà hanno già potuto investire con risorse proprie. Per molte altre, invece, è fondamentale il supporto delle istituzioni regionali», spiega l’associazione.

L’appello alla Regione è quello di intervenire in maniera tempestiva, altrimenti molte piccole aziende che faticano a tenere aperte le stalle, strette come sono tra il calo produttivo e l’impennata dei costi, rischiano di chiudere. E consegnare le chiavi, appunto.

(Unioneonline/L)