Continua il braccio di ferro tra l'organizzazione sindacale ORSA TPL degli autisti e ferro-tranvieri e l’ARST, azienda dei trasporti regionale. Annunciato lo stato di agitazione chiedendo l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla legge 146 del 1990.

Il motivo sta tutto nelle mancate risposte dell'azienda alle innumerevoli note inviate per il miglioramento delle condizioni di lavoro: «Alla nostra proposta di nuovo contratto di secondo livello (dell’8 aprile 2025) l’ARST prosegue a rifiutarsi di trattare adducendo la scusa del mancato riconoscimento sindacale. La piattaforma è importante perché vi sono gli strumenti per aumentare il salario dei lavoratori, e contrastare la svalutazione delle professioni, il carovita e l’inflazione», precisa la segreteria regionale ORSA Sardegna. Dopo 5 scioperi tra giugno 2025 a gennaio 2026 ORSA non ha mai ricevuto risposta alle richieste formali di incontro.

Le rivendicazioni di ORSA: maggiore sicurezza del lavoro e del servizio, miglioramento delle condizioni attuali di degrado dei depositi, programmare turni e straordinari coerenti con una gestione ottimale del personale, rispetto degli accordi, delle ferie e incidentistica. «Pretendiamo misure concrete e immediate per proteggere i conducenti, sempre più esposti al pericolo di aggressioni, in particolare in piazza Matteotti a Cagliari e sulle linee per i centri di accoglienza. Chiediamo l’apertura immediata del confronto per la nostra proposta del contratto, per rivalutare i parametri professionali, riconoscere le responsabilità reali dei lavoratori, e recuperare il potere d’acquisto divorato dall’inflazione. Pretendiamo quindi chiarezza sugli investimenti proclamati dall’assessora regionale Barbara Manca, tempi certi, priorità e risorse reali per la riqualificazione di sedi e depositi».

La legge impone all’azienda e alle istituzioni di convocare ORSA per il tavolo di confronto, per il tentativo obbligatorio di raffreddamento e conciliazione. «Andremo al tavolo con carte alla mano, rivendicando impegni scritti e soluzione verificabili su ognuno di questi punti. Se ARST continuerà a scegliere il silenzio e decisioni unilaterali saremo pronti a mettere in campo nuove e più incisive azioni di lotta sindacale», conclude la segreteria.