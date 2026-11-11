Centinaia di bandiere in piazza Palazzo, davanti alla Prefettura a Cagliari, per lo sciopero nazionale dei call center proclamato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil.

I lavoratori hanno incrociato le braccia per l'intera giornata, dopo mesi di richieste rimaste senza risposta. I sindacati denunciano un settore «in piena emergenza»: calo dei volumi, delocalizzazioni, dumping contrattuale e introduzione dell'intelligenza artificiale senza regole adeguate mettono a rischio migliaia di posti in Italia.

Il quadro nazionale parla di una crisi senza precedenti. Da giugno sono stati firmati accordi di ammortizzatori sociali per oltre 4.000 addetti. Konecta R e Callmat, circa 1.500 dipendenti tra Basilicata, Calabria e Sicilia, rischiano la chiusura. Entro fine anno sono attesi altri 1.500 esuberi tra Konecta Italia, comprese le sedi di Cagliari e Olbia, e System House, più ulteriori 5.000 dalle altre aziende del customer care.

«Oggi la vertenza riguarda 40mila lavoratori in Italia e duemila in Sardegna», ha ricordato Omar Marras, segretario generale aggiunto della Fistel Cisl Sardegna, parlando di lavoratori «definiti essenziali» durante l'emergenza Covid. Tre le cause: delocalizzazioni, gare al massimo ribasso e intelligenza artificiale senza governo.

Per Alessandro Randaccio, segretario regionale della Slc Cgil, sono circa 12.000 i posti a rischio in Italia, 600 in Sardegna. «Il lavoro c'è, va solo ricostruito e riformulato», ha affermato. Il settore, ha aggiunto, è «sparpagliato come un mosaico»e fatica a fare massa critica, ma «non vale meno» di Ilva ed Electrolux. Marianna Stara, segreteria Uilfpc Sardegna, ha chiesto ammortizzatori specifici, riqualificazione e un maggiore senso di responsabilità sociale delle imprese.

In piazza anche il sindaco Massimo Zedda: «Dietro quel cavo c'era sempre una persona in carne ed ossa. Bisogna intervenire in modo preventivo e il Comune lo sta già facendo». Mentre il presidente del Consiglio regionale ha sottolineato che si tratta di multinazionali che «scaricano i costi sulla ruota più debole» e ha assicurato: «Il Consiglio regionale farà la sua parte».