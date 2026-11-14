La formazione tecnologica superiore al centro delle politiche europee, e’ questa la sfida rilanciata a Bruxelles in occasione dell'evento “I T4lenti del Fut2ro”, al quale hanno partecipato anche gli ITS Academy della Sardegna, con l'obiettivo di valorizzare un modello formativo sempre più strategico per rispondere alle esigenze delle imprese. A rappresentare il sistema sardo Sabrina Serra, presidente dell'ITS Academy TAC e dell'Associazione degli ITS della Sardegna, e Ottavio Sanna, direttore dell'ITS Academy TAGSS, realtà specializzata nella filiera agroalimentare. All'incontro hanno preso parte anche il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna e il presidente di Rete ITS Italy, Guido Torrielli.

Al centro del confronto il ruolo degli ITS Academy come strumento concreto per accompagnare i diplomati verso il mondo del lavoro. Si tratta di percorsi di formazione tecnologica superiore che permettono di acquisire competenze specialistiche, rispondendo alle richieste di un mercato sempre più alla ricerca di figure qualificate. Un'opportunità particolarmente significativa anche per i giovani sardi, che possono accedere a una formazione gratuita e costruire un percorso professionale coerente con le proprie attitudini. “È stato un incontro importante perché ha messo in evidenza il valore degli ITS per le nostre imprese e, soprattutto, per i giovani – sottolinea Ottavio Sanna –. Per chi termina le scuole superiori questi percorsi rappresentano una grande opportunità, perché permettono di acquisire gratuitamente competenze richieste dalle aziende e di prepararsi a svolgere una professione in linea con le proprie capacità e aspirazioni”. Altro tema centrale della giornata, la sostenibilità economica del sistema e la necessità di garantire continuità agli investimenti. Negli ultimi anni, grazie alle risorse del PNRR, gli ITS Academy hanno potuto realizzare nuovi laboratori, rinnovare le attrezzature e ampliare la propria capacità di accoglienza, rafforzando l'offerta formativa. Un percorso di crescita che ora necessita di ulteriori risorse per consolidare i risultati raggiunti. Su questo punto è intervenuto Guido Torrielli, presidente di Rete ITS Italy, richiamando l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di prevedere finanziamenti strutturali e specifici, anche attraverso il Fondo Sociale Europeo. Una condizione ritenuta indispensabile per consentire alle Fondazioni di programmare le attività nel medio periodo, mantenere gli investimenti e continuare a sviluppare percorsi formativi di qualità. “In un momento in cui una parte importante delle risorse viene destinata ad altri settori, come quello della difesa, è fondamentale non trascurare la formazione – prosegue Sanna –. Investire negli ITS significa sostenere la crescita delle aziende e dare ai nostri studenti gli strumenti necessari per costruire il proprio futuro professionale”. Lo sguardo del confronto si è poi allargato alla dimensione internazionale. Tra le prospettive emerse a Bruxelles c'è infatti la possibilità di esportare il modello italiano degli ITS Academy anche oltre i confini europei, attraverso collaborazioni con Paesi come Argentina ed Egitto e con altre realtà del continente africano. L'obiettivo è condividere competenze ed esperienze, sviluppando percorsi formativi capaci di rispondere alle necessità dei territori coinvolti e, allo stesso tempo, alle richieste delle imprese italiane. “È stata una giornata di confronto molto positiva, durante la quale abbiamo riscontrato grande attenzione da parte delle istituzioni europee – aggiunge il direttore dell'ITS Academy TAGSS –. L'apertura verso altri Paesi rappresenta un'occasione per far conoscere il nostro modello, creare nuove collaborazioni e ampliare le prospettive professionali dei giovani”.