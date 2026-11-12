Poco più di 17mila euro contro 23.630. È la distanza tra la retribuzione media annua di un dipendente privato sardo e quella della media italiana: circa il 25% in meno. Il dato è emerso dal Rapporto “Sardegna, il valore del lavoro” della CISL, presentato ieri a Cagliari nell’iniziativa “Tornare a costruire il futuro. Dal Libro Verde della CISL a Sardegna, il valore del lavoro”, davanti a oltre 200 quadri e delegati.

Nel corso dell’incontro – a cui ha partecipato anche la governatrice Todde, assessori, consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, nonché i vertici di Confindustria Sardegna, Legacoop, Confartigianato e Confcommercio - è stato evidenziato un altro dato eloquente: tra il 2008 e il 2023 le retribuzioni reali dei dipendenti privati sardi sono diminuite del 15,2%. E sul divario pesano, spiega il sindacato, anche la discontinuità occupazionale e le caratteristiche del sistema produttivo regionale.

«Non basta dire che cresce l’occupazione», avverte il segretario generale regionale Pier Luigi Ledda. «Dobbiamo chiederci quanto vale quel lavoro, quanto dura e quali prospettive offre». E le “leve” indicate per cercare di invertire la tendenza sono investimenti, produttività, rinnovi contrattuali, contrattazione aziendale, territoriale e di filiera, e partecipazione dei lavoratori.

La proposta della Cisl è quella di un “Patto sociale regionale” basato su sviluppo, lavoro e competenze, nato dal percorso di ascolto negli otto territori provinciali con lavoratori, pensionati e giovani.

«È ora – aggiunge Ledda – di passare dalle analisi alle scelte, dalle scelte agli impegni e dagli impegni ai risultati».

E ancora: «Alla Presidente Todde chiediamo di dare seguito alla proposta di un confronto strutturato su sviluppo, lavoro e competenze, con una regia capace di collegare programmazione, investimenti e accordi attuativi. Alle imprese proponiamo di rafforzare investimenti, contrattazione e partecipazione. Vogliamo un Patto con priorità definite, responsabilità riconoscibili, tempi certi e verifiche periodiche. Non un altro documento di buone intenzioni, ma uno strumento per ottenere risultati concreti. Il Patto che proponiamo non è un Patto con una maggioranza politica. È un Patto per la Sardegna».