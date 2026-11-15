Quando i margini di un’impresa si riducono, tra le prime spese a rischiare il taglio ci sono quelle per la sicurezza sul lavoro e per il controllo qualità.

È l’allarme lanciato a Radar da Alberto Cellino, presidente di Confindustria Sardegna.

Con i costi in aumento, spiega, l’urgenza di continuare a produrre e fatturare può spingere le aziende a rinviare le spese per la prevenzione e a ridurre i controlli sui prodotti. «Si punta a sopravvivere», dice.

A comprimere i margini, secondo Cellino, sono i prezzi dell’energia, del gas e del gasolio. Per le imprese sarde il conto si aggrava quando la merce deve raggiungere la penisola. Il presidente di Confindustria porta l’esempio di un tir a pieno carico imbarcato dalla Sardegna.

Un anno prima la traversata costava tra 400 e 500 euro, con una tariffa negoziata. Oggi, riferisce, la spesa è salita a 800-900 euro.

«La Sardegna ha un potenziale enorme sull’ export. Il problema è arrivare sui mercati», osserva Cellino. Il mare dovrebbe essere «un’autostrada», ma il costo della traversata riduce la competitività delle merci sarde. I rincari, aggiunge, possono trasferirsi sui prezzi finali e pesare sul potere d’acquisto delle famiglie.

A incidere sul costo del trasporto marittimo c’è anche l’ETS, il sistema europeo che dà un prezzo alle emissioni. Ora, Regione e associazioni di categoria hanno concordato due collegamenti merci da proporre al Governo, la Cagliari-Genova e la Olbia-Marina di Carrara,

entrambi per tutto l’anno.

Secondo Cellino, questa ‘’nuova’’ continuità territoriale potrebbe ridurre i costi di trasporto di circa il 30 per cento e favorire la concorrenza anche sulle altre rotte. I nuovi collegamenti, aggiunge, garantirebbero il trasporto di animali vivi anche nei mesi estivi.

Nell’immediato, Cellino ricorda i 60 milioni di euro stanziati dalla Regione per compensare i maggiori costi del gasolio sostenuti tra marzo e agosto. Secondo il presidente di Confindustria, le erogazioni sono vicine per diversi settori, dall’agroalimentare ai trasporti. Resta da capire, osserva, se e in quale misura le aziende di autotrasporto trasferiranno il beneficio alle imprese che hanno già pagato tariffe più alte.