Un assessorato (e un ministero) dedicato e una programmazione che restituisca prospettive al settore: nella Giornata mondiale della pesca, oggi, il Consorzio dei pescatori di Golfo Aranci rivendica l'importanza del comparto per l'economia dell'isola e l'identità del mestiere e mette in fila criticità e ostacoli e chiede più attenzione per le marinerie, regole sostenibili e strumenti di sostegno alle imprese.

«Questa giornata non deve essere solo ricorrenza simbolica, deve diventare un'occasione di riflessione concreta sulle condizioni in cui operano migliaia di pescatori e sulle difficoltà di un comparto che, nonostante il suo valore strategico continua a essere troppo spesso dimenticato dalle istituzioni», dice il presidente del Consorzio, Andrea Viola. Dall'aumento dei costi alle questioni istituzionali continua Viola «questa professione si trova a fare i conti con difficoltà sempre maggiori: il prezzo del carburante, l'aumento delle spese di gestione e di manutenzione delle imbarcazioni gli oneri assicurativi, le limitazioni delle giornate di pesca, le restrizioni delle aree marine e la concorrenza dei prodotti provenienti dall'estero», condizioni che inibiscono il ricambio generazionale nel mestiere, con il rischia di perdere imprese e scomparire.

«C'è, poi, una questione istituzionale che considero non più rinviabile: in Sardegna, non esiste un assessorato autonomo alla pesca, il comparto, pur disponendo di una propria struttura amministrativa, continua a essere inserito nella assessorato all'agricoltura», spiega il presidente. E aggiunge: «Non si tratta di una questione formale, si tratta di riconoscere ala pesca una dignità istituzionale, una rappresentanza diretta e una capacità di programmazione adeguata alla sua specificità che ha esigenze normative diverse dall'agricoltura e richiede competenze e politiche mirate».