Oristano e Sud Sardegna sono le province dove si registra l'età media più elevata dei titolari e dei soci delle imprese commerciali e della ristorazione. In Sardegna gli imprenditori del settore hanno raggiunto un'età media di 53,3 anni, un dato superiore sia alla media nazionale, ferma a 52,4 anni, sia a quella della ripartizione Isole, pari a 52,1 anni. Un quadro che si accompagna a una progressiva riduzione del numero delle attività economiche e che riporta al centro il tema del ricambio generazionale, soprattutto nei piccoli comuni e nei territori maggiormente esposti allo spopolamento.

A fotografare la situazione sono le elaborazioni di Confesercenti sui dati aggiornati al 31 dicembre 2025. L'analisi evidenzia come il sistema imprenditoriale sardo stia invecchiando più rapidamente rispetto al quadro nazionale, con differenze significative anche tra le diverse province. Oristano guida la graduatoria regionale con un'età media degli imprenditori di 54,1 anni, seguita dal Sud Sardegna con 53,8. Seguono Sassari con 53,5 e Nuoro con 53,2, mentre Cagliari registra il dato più basso, pari a 52,7 anni. Anche nel capoluogo, tuttavia, il valore resta superiore alla media italiana.

La situazione appare particolarmente delicata nel commercio al dettaglio, dove l'età media degli imprenditori raggiunge i 54,4 anni, contro i 53,1 della media nazionale e delle Isole. Ancora più elevati i valori relativi al commercio al dettaglio non specializzato, sia alimentare sia non alimentare, dove l'età media dei titolari e dei soci arriva rispettivamente a 55,8 e 55,7 anni. Si tratta spesso di attività a conduzione familiare, che rappresentano un presidio importante per la vita quotidiana delle comunità, in particolare nei centri più piccoli, dove negozi e servizi di prossimità sono spesso indispensabili.

Nella ristorazione il dato è leggermente più contenuto, con un'età media di 51,7 anni, ma anche in questo caso superiore ai 51 anni della media nazionale e ai 50,1 delle Isole. La differenza tra i due comparti conferma come il problema riguardi soprattutto il commercio tradizionale, dove il passaggio dell'attività da una generazione all'altra incontra difficoltà sempre maggiori. Non sempre, infatti, i figli o i familiari degli imprenditori scelgono di proseguire il lavoro avviato dai genitori e non sempre i giovani che vorrebbero intraprendere un'attività autonoma dispongono delle risorse economiche necessarie per farlo.

A rendere ancora più evidente la portata del fenomeno è il numero delle imprese che hanno cessato l'attività negli ultimi anni. Tra il 2019 e il 2025, il commercio al dettaglio e la ristorazione in Sardegna sono passati complessivamente da 40.127 a 35.983 imprese registrate. In sei anni sono scomparse 4.144 attività, con una contrazione del 10,3%. La flessione riguarda soprattutto il commercio, passato da 26.555 a 22.510 imprese, con una perdita di 4.045 attività, pari al 15,2%. La ristorazione mostra invece una maggiore tenuta: nello stesso periodo le imprese sono passate da 13.572 a 13.473, con una riduzione dello 0,7%.

Numeri che, secondo Confesercenti, raccontano una trasformazione profonda del tessuto economico regionale. La progressiva chiusura dei negozi non comporta soltanto una perdita in termini di attività produttive e occupazione, ma produce conseguenze dirette sulla vivibilità dei centri abitati. Quando un esercizio commerciale chiude, soprattutto in un piccolo paese, viene meno anche un servizio per i residenti, un punto di riferimento per la comunità e un presidio che contribuisce a mantenere vivi gli spazi urbani.

«Il mancato ricambio generazionale rischia di accelerare la desertificazione commerciale dei nostri centri urbani e dei piccoli comuni», avverte Confesercenti, richiamando l'attenzione sulla necessità di creare condizioni più favorevoli per chi vuole avviare un'impresa o raccogliere il testimone da un'attività già esistente.

A sottolineare la gravità della situazione è Gian Battista Piana, direttore di Confesercenti Sardegna. «L'invecchiamento dei titolari delle attività commerciali rappresenta un segnale che non possiamo sottovalutare. Il problema non è soltanto anagrafico, ma riguarda la capacità del nostro sistema economico di offrire ai giovani opportunità concrete di impresa», dichiara Piana. Secondo il direttore regionale, tra gli ostacoli principali ci sono i costi di gestione elevati, le difficoltà di accesso al credito, la pressione competitiva delle grandi piattaforme digitali, la riduzione dei consumi e il progressivo spopolamento di numerosi territori.

Per invertire la tendenza, spiega Piana, non basta incentivare la nascita di nuove attività. È altrettanto importante sostenere il passaggio di quelle già esistenti alle nuove generazioni, evitando che imprese con una storia consolidata siano costrette a chiudere semplicemente perché non trovano un successore. «È necessario favorire non soltanto la nascita di nuove imprese, ma anche il subentro dei giovani nelle attività esistenti», sottolinea, indicando tra gli strumenti necessari finanziamenti adeguati, incentivi fiscali, semplificazione amministrativa e programmi di accompagnamento imprenditoriale.

Il direttore di Confesercenti Sardegna richiama inoltre l'attenzione sulle politiche regionali messe in campo per contrastare lo spopolamento, chiedendo una riflessione più approfondita sui criteri con cui vengono distribuiti gli incentivi. Secondo Piana, gli interventi non dovrebbero limitarsi a sostenere indistintamente qualsiasi nuova apertura, ma dovrebbero tenere conto del ruolo che una determinata attività può svolgere per la comunità e per il territorio in cui opera.

«Non può essere sufficiente incentivare l'apertura di nuove attività economiche a prescindere dal settore di appartenenza, senza interrogarsi sulla loro effettiva capacità di contribuire alla tenuta economica e sociale dei territori», osserva. La priorità, secondo l'associazione, dovrebbe essere quella di individuare e sostenere le attività che garantiscono servizi essenziali e contribuiscono alla vivibilità dei piccoli comuni e dei quartieri cittadini, favorendone non soltanto la nascita, ma soprattutto la continuità nel tempo.

Piana cita, tra gli esempi più significativi, le edicole, gli ultimi negozi di generi alimentari presenti nei paesi più piccoli e le attività commerciali di prossimità nei centri storici. Realtà che spesso operano in condizioni difficili, ma che svolgono una funzione che va ben oltre quella strettamente economica. La loro presenza contribuisce infatti a mantenere attivi i quartieri, a garantire servizi ai residenti e a contrastare l'isolamento delle fasce più fragili della popolazione.

Sulla stessa linea interviene anche Roberto Bolognese, presidente dell'associazione, che pone l'accento sulle conseguenze sociali della progressiva scomparsa dei negozi nei piccoli centri. «Un negozio che chiude in un piccolo paese non rappresenta soltanto un'impresa in meno, ma spesso un servizio essenziale che scompare e un'ulteriore ragione per abbandonare quel territorio», afferma.

Per Bolognese, le politiche regionali contro lo spopolamento dovrebbero quindi superare la logica dei contributi distribuiti indistintamente, introducendo criteri di priorità legati all'utilità sociale e territoriale delle attività economiche. In alcuni casi, sostiene, mantenere aperto l'ultimo negozio di un paese può avere un valore strategico maggiore rispetto al finanziamento di una nuova attività che non risponde a un'esigenza concreta della comunità e che potrebbe non riuscire a garantire continuità nel tempo.

«La vera sfida non è soltanto creare nuove imprese, ma preservare quelle che rappresentano un presidio economico, sociale e di servizi indispensabile per mantenere vivi i nostri territori», sottolinea il presidente dell'associazione. Un ragionamento che investe direttamente il futuro dei piccoli comuni, dove la chiusura di un'attività commerciale può contribuire ad aggravare situazioni già segnate dalla diminuzione della popolazione, dall'invecchiamento dei residenti e dalla progressiva riduzione dei servizi.

«La Sardegna ha bisogno di una strategia specifica che tenga conto delle sue caratteristiche territoriali e demografiche», conclude Bolognese, avvertendo che, senza interventi strutturali, il rischio è quello di assistere a un'ulteriore contrazione della rete commerciale, con conseguenze particolarmente pesanti nelle aree interne e nei centri di minori dimensioni.

Il quadro delineato dai dati Confesercenti restituisce dunque una doppia emergenza: da una parte l'invecchiamento degli imprenditori, dall'altra la progressiva scomparsa delle attività commerciali. Due fenomeni strettamente collegati, che pongono una questione decisiva per il futuro economico e sociale della Sardegna. Il ricambio generazionale non è soltanto una necessità per garantire continuità alle imprese, ma anche uno strumento per preservare servizi, occupazione e vitalità dei territori. Perché, come ricorda l'associazione, il rischio non è soltanto quello di avere meno negozi, ma di ritrovarsi con paesi e quartieri sempre più privi di servizi e di occasioni di vita comunitaria.