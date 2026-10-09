Prende il via domani a Quartu l'edizione 2026 di Monumenti aperti. Sarranno 25 i siti storici e non, visitabili gratuitamente, sia sabato che domenica dalle 9 alle 19, con l'ausilio delle guide. Dalle chiese ai fortini, dall'asilo Steria e i suoi cento anni di storia al micro teatro Origamundi. Ricco il programma delle iniziative che saranno organizzate nei vari siti.

Domani la Casa Museo Sa Dom’e Farra ospiterà dalle 18 balli sardi con l’associazione Città di Quarto 1928 e la classe di Elena Perra, e ancora musica popolare con Nodas Centro Studi di Musica Popolare Sarda, artisti espositori e live painting di Mario Denotti e Massimiliano Ibba. Nello stesso giorno, alle 16.45, nella chiesa di Santo Stefano sarà possibile assistere alla classe di chitarra classica del maestro Gabriele Mallus, mentre l’ex Caserma, dalle 16 alle 18, ospiterà l’esibizione musicale degli studenti dell’Istituto Comprensivo Porcu Satta di via Turati e le opere di Fabio Stocchino, Marco Corongiu, Emanuela Puddu ed Elisabetta Lai.

L’ex Convento dei Cappuccini sarà il centro di un fitto programma: al mattino, alla Biblioteca delle Minoranze Linguistiche, il workshop e la tavola rotonda del CSM CA2 sul benessere tra mente, corpo e relazioni; nel pomeriggio il coro ‘Oltre la Voce’, diretto da Federico Liguori nel chiostro e l’incontro dell’associazione Il Lato B sui gruppi psico-educazionali con la dottoressa Alessandra Piras; in serata, alle 21, lo spettacolo ‘Il Cinghiale del Diavolo’ di Emilio Lussu, a cura dell’associazione Artifizio. Domenica la musica prosegue con la Scuola di Musica Namm all'ex Caserma e la scuola civica di Musica all’ex Convento, entrambe alle 18, e con l’associazione Musica Viva Cagliari che alle 20 si esibirà nella chiesa di Sant’Agata. Per i due giorni restano in programma la mostra ‘La Scuola del Libro di Urbino’ all'Ex Convento, con opere di Salvatore Fiume, e la mostra ‘Igino Panzino / Antologia breve’ a The Social Gallery, nell'ambito di V-Art Quartu Exposition 2026.

Allo Spazio Michelangelo Pira gli illustratori Fabio Sanna, Evelin Arte, Luca Palmas, Minerva Uzzau e Francesca Serra realizzeranno dimostrazioni dal vivo, mentre il duo Contos Pintaus guiderà il pubblico tra racconti del folklore sardo e antichi pigmenti naturali medievali.

Il Micro Teatro Origamundi proporrà lo spettacolo per bambini e famiglie ‘I Sapori dell'Anima’, l'ex Montegranatico accoglierà i visitatori con brevi intermezzi musicali dell'Istituto Comprensivo 6-3 e della Scuola Civica ‘Luigi Rachel’, il Fortino Caposaldo XIII esporrà cimeli bellici.

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