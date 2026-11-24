Fisico longilineo da cestista, sport praticato in gioventù, voce pura che rispecchiava un'anima sensibile. Marisa Sannia è stata una cantautrice che dopo l'esordio a Sanremo ("Casa bianca") e una carriera anche da attrice (musical e teatro con Albertazzi) seppe riscoprire la lingua e la cultura dei poeti sardi con album caratterizzati anche dagli arrangiamenti di Marco Piras e dalla collaborazione artistica con Maria Lai. Dell'artista di Iglesias si parlerà mercoledì 25 novembre alle 18 nel Vecchio Mulino di Sassari, grazie al libro "Marisa Sannia, la voce del vento e del mare" scritto da Giacomo Serreli, giornalista, scrittore e grande esperto della musica isolana.

Ad accompagnare la presentazione di Giacomo Serreli saranno gli intermezzi musicali di Elisa Carta e Francesco Ogana, che reinterpreteranno con voce e chitarra live alcune delle canzoni del repertorio di Marisa Sannia. Dialogherà con l’autore la speaker radiofonica e giornalista Maria Pintore. L’ingresso è libero su prenotazione fino a esaurimento posti.

L'appuntamento rientra nella sessione invernale del Festival City&City organizzato dall'Associazione Culturale City&City, in collaborazione con Il Vecchio Mulino di Sassari, la libreria Koinè di Sassari e la Fondazione Maria Carta.