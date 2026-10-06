Due giorni tra tradizioni, artigianato e sapori nel borgo di Lollove. Il paesello torna protagonista di Autunno in Barbagia con "Carrèras de Lollobe", in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre. Le antiche stradine e le case in pietra accoglieranno 32 espositori, affiancati da quattro laboratori artigiani promossi dall'Aspen, tra produzioni locali, enogastronomia, visite guidate, musica, canti, balli e dimostrazioni dal vivo.

«È una manifestazione di grande successo - dice il sindaco Emiliano Fenu -. Lo scorso anno abbiamo registrato 15mila presenze, in aggiunta ai 25mila ingressi in città con Mastros. Sono appuntamenti attesi dal territorio e, nel caso di Lollove, sappiamo cosa attrae: la particolarità e la bellezza del luogo. Quest'anno investiamo 2 milioni di euro nel borgo». L’obiettivo è quello di valorizzare uno dei borghi autentici della Sardegna, trasformando la manifestazione in un'occasione di promozione e sviluppo. Per Roberto Cadeddu di Aspen: «Lollove è uno dei centri storici più conservati della Provincia. Un luogo ideale per conservare le nostre tradizioni e mostrare che il nostro artigianato è ancora, davvero, fatto a mano».

Durante le due giornate saranno protagonisti tessitura, ceramica, lavorazione del legno e del sughero, cestineria, gioielli e produzioni agroalimentari, con dimostrazioni dedicate ai saperi tradizionali. «Vogliamo tornare all'anima di Autunno in Barbagia - aggiunge l’assessore alle Attività produttive Pino Mercuri - valorizzando un borgo dalle grandi potenzialità». Presenti anche uno stand Aspen dedicato ai laboratori e uno sull'Einstein Telescope. Si comincerà sabato alle 10 con l'apertura delle corti e delle case del borgo, tra degustazioni, mostre e lavorazioni dal vivo. Alle 15 le visite guidate, alle 16 il gioco "I segreti di Lollove", alle 17 il laboratorio dedicato all'olio extravergine d'oliva e alle 19.30 la proiezione del documentario "Giorni di Lollove", realizzato dall'Isre nel 1996.

Domenica di nuovo apertura delle corti alle 10 e le visite guidate. Dalle 10.30 canti e balli lungo le strade con il gruppo folk Saludos, alle 11 la preparazione di una specialità della cucina lollovese, mentre alle 12 e alle 15 il gruppo Ortobene proporrà la vestizione e la presentazione dell'abito tradizionale nuorese. Alle 16 spazio alla musica con Novos Sonos. «Autunno in Barbagia rappresenta un investimento sul tessuto territoriale - sottolinea Carmelo Battaglia della Camera di commercio -. Questa trentesima edizione può portare turisti, persone ed economia. Il Pil di due giorni può equivalere al lavoro di mesi per alcuni espositori». Per raggiungere Lollove saranno disponibili le navette Atp gratuite da via Manzoni e dal bivio della SP 51, con collegamenti durante le due giornate. L'ultima partenza da Lollove per Nuoro sarà alle 21.30 sabato e alle 20.30 domenica.

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