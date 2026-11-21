Un laboratorio per esplorare il paesaggio con suoni e immagini, e una pièce nata da un progetto teatrale in carcere: questi i due nuovi appuntamenti per la terza edizione di "Leggere il paesaggio", rassegna di promozione della lettura curata dall'associazione Teatro Botanico, con la direzione artistica di Claudia Pupillo. Si parte da Oristano, con il laboratorio "Manicula" e la sua restituzione serale in data odierna, per proseguire domenica allo spazio Bams di via Falzarego 35 a Cagliari, con la performance teatrale "Resti-tuzione" di e con Paolo Floris, in scena alle 18.

Con il tema scelto per questo 2026 che mette al centro la convivenza delle differenze e la costruzione di nuove relazioni tra persone, comunità e territori sotto il titolo "Radici aperte", il laboratorio di ascolto e osservazione di "Manicula", svoltosi quest'oggi dalle 10 alle 18 alla Pinacoteca Carlo Contini, è stato condotto dal musicista Enrico Malatesta e dalla fotografa Chiara Pavolucci, coinvolgendo i partecipanti in un percorso che intreccia percezione visiva e paesaggi sonori, per trasformare l'atto del camminare in uno strumento di conoscenza.

Tra spazi urbani e territori naturali, l'indagine su fenomeni acustici e visivi incrociati nel tragitto viene espressa con partiture testuali per l'ascolto attivo, narrazioni fotografiche e momenti di confronto collettivi, proponendo il corpo in ascolto come risorsa capace di innovare il rapporto con l'ambiente circostante e ridefinire i concetti di abitabilità e familiarità col territorio. Sempre alla Pinacoteca è in svolgimento la restituzione finale del laboratorio, a partire dalle 20.

Quello in programma nel capoluogo è invece un appuntamento tradizionalmente teatrale, benché concepito e sviluppato nell'ambito di un , durato due anni e guidato dal regista e interprete : accompagnato nella performance dalle musiche di e , con " " Floris permette al pubblico di osservare una quotidianità carceraria spesso nascosta e perciò dimenticata, sulla propria pelle, in tutte le criticità e problematiche. Si mira così ad aprire uno spazio di riflessione, rivolto a un mondo che resta ai margini del pensiero collettivo.