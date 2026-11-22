Il teatro diventa spazio di racconto, riflessione e consapevolezza. E lo fa partendo dalle storie quotidiane delle donne, dalle loro difficoltà, dalla capacità di resistere e dalla necessità di conquistare diritti e pari opportunità.

Arriva in due comuni del territorio “UNGHIE&CRISI”, lo spettacolo di teatro di genere e video mapping della Compagnia L’Aquilone di Viviana di Cagliari, presentato da KyberTeatro. Due le date in programma: ieri sabato 21 novembre alle 19.30 al Centro Socio-Culturale di Decimoputzu e oggi domenica 22 novembre alle 18.00 all’Ex Montegranatico di Siliqua. L’ingresso é gratuito in entrambe le serate.

L’appuntamento porta con sé anche un importante riconoscimento: lo spettacolo è stato infatti selezionato dal Festival nazionale L’Eredità delle Donne, con la direzione artistica di Serena Dandini, entrando a far parte del Programma OFF. Una vetrina nazionale significativa per una produzione teatrale sarda che affronta temi di grande attualità attraverso il linguaggio dell’arte e dello spettacolo dal vivo.

Sonia, una storia che racconta tante donne

Scritto e diretto dalla drammaturga e regista Ilaria Nina Zedda, UNGHIE&CRISI affronta con ironia pungente il tema della disparità di genere nel mondo del lavoro. Il testo ha ottenuto nel 2009 il Primo premio di drammaturgia nel concorso promosso dalla Provincia di Cagliari e dall’Associazione culturale L’Eccezione, dedicato al tema «Donne e lavoro, donne a lavoro».In scena un cast tutto al femminile, con le attrici sarde Marta Proietti Orzella e Daniela Pulisci. Protagonista è Sonia, una madre single che trova nel lavoro informale dell’estetica un fragile sostegno economico per sé e per la propria famiglia. Attraverso la sua storia emergono le difficoltà che ancora oggi segnano l’occupazione femminile: precarietà, salari più bassi, minori opportunità professionali e responsabilità familiari spesso invisibili e non riconosciute.

La casa di Sonia, tra smalti, limette e trattamenti estetici, diventa un luogo di incontro e confidenza. Le clienti si affidano a lei non soltanto per la cura del corpo, ma anche per trovare ascolto, consigli e comprensione. Nasce così una piccola comunità femminile, uno spazio di solidarietà e sorellanza che richiama le antiche occasioni di condivisione tra donne, quando ci si ritrovava a lavorare insieme, a fare il pane o a lavare i panni, intrecciando fatiche, racconti ed esperienze.

Una dimensione intima che, tra momenti ironici e passaggi più amari, restituisce uno spaccato della condizione femminile e del lavoro sommerso, dando voce a tante donne che, pur operando ai margini della regolarità, contribuiscono ogni giorno al sostentamento delle proprie famiglie.

Una produzione sarda con una vetrina nazionale

Una vetrina nazionale significativa per una produzione teatrale sarda che affronta da oltre 15 anni tematiche riferite alla disparità di genere, al contrasto della violenza contro le donne e all’empowerment femminile.

Il riconoscimento del Festival L’Eredità delle Donne si è aggiunto a un altro importante traguardo raggiunto nel 2025. UNGHIE&CRISI era stato infatti inserito nella rassegna nazionale «Il mondo salvato dalle ragazzine», omaggio a Elsa Morante, curata dalla compagnia siciliana Madè e da ILLUMINA, la Rete Nazionale per la Parità di Genere nelle Arti dello Spettacolo dal Vivo.

Il progetto aveva riunito undici spettacoli di teatro di genere, realizzati da undici registe in undici regioni italiane, ed era stato destinatario del contributo MiC Progetti Speciali 2025 Teatro. L’Aquilone di Viviana era stata l’unica compagnia sarda presente nel programma nazionale.

La compagnia, attiva da oltre dieci anni nel teatro di genere, porta avanti un percorso artistico e culturale che coinvolge attrici e maestranze donne, con l’obiettivo di promuovere l’equità di genere anche nel settore dello spettacolo. In scena un cast tutto al femminile, con le attrici sarde Marta Proietti Orzella e Daniela Pulisci.

Teatro, confronto e sensibilizzazione

Le due serate si inseriscono nel Programma OFF del Festival L’Eredità delle Donne e nel calendario delle iniziative che accompagnano il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Al termine di ciascuna rappresentazione è previsto un momento di mediazione teatrale e confronto con il pubblico, condotto dalla stessa regista e drammaturga, per approfondire i temi affrontati e aprire uno spazio di dialogo e partecipazione.

Un’occasione per avvicinarsi al teatro contemporaneo e, allo stesso tempo, riflettere su questioni che riguardano da vicino la società: il lavoro, l’autonomia economica, la dignità e i diritti delle donne.

Il tour prosegue con altre due date

Il percorso di UNGHIE&CRISI non si fermerà a Decimoputzu e Siliqua. Lo spettacolo tornerà infatti in scena anche il 25 novembre allo Spazio DOMOSC, nell’ambito del Festival LMDP, e il 27 novembre a Budoni, con un’ulteriore replica inserita nel Programma OFF del Festival nazionale L’Eredità delle Donne, diretto da Serena Dandini.

Quattro appuntamenti complessivi che confermano l’attenzione e l’interesse attorno a una produzione che, attraverso il teatro, continua a portare nei territori il tema della parità di genere e dei diritti delle donne.