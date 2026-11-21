Emanuela Giacco tra gli artisti presenti alla nuova edizione di Roma Arte in Nuvola, ospitata presso il Roma Convention Center “La Nuvola”, con quattro opere inserite nella mostra collettiva Stream of Consciousness, curata da Valeria Cirone e allestita nello spazio di Palazzo Velli Expo.

Un nuovo traguardo per l’artista di origine sarda la cui ricerca si sviluppa intorno al tema dei legami che uniscono l'essere umano alla natura, la materia al pensiero e l'individuo all'universo. Una riflessione che trova espressione attraverso la scultura, intesa non soltanto come forma estetica, ma come strumento per indagare l'esistenza e le sue molteplici connessioni.

Elemento distintivo del suo lavoro è l'utilizzo di cime nautiche di recupero, materiali provenienti dal mare che l'artista trasforma in nuove composizioni scultoree. Corde che portano con sé i segni del tempo e delle esperienze vissute, diventando metafora di memoria, trasformazione e continuità. La sostenibilità ambientale si intreccia così con una riflessione più profonda: nulla si perde completamente, perché ogni esperienza lascia una traccia. Al centro del suo linguaggio artistico si trova il nodo, simbolo universale di unione, relazione e appartenenza, ma anche di dipendenza e libertà. Attraverso gli intrecci delle corde, Giacco racconta le connessioni che attraversano l'esistenza, sintetizzando la propria visione nel concetto: «Legami, nel cosmo tutto è correlato».

A Roma Arte in Nuvola presenta quattro opere: Non Materia – Attesa, Cosmo – Geometrie Celesti, Nelle tue mani – E quindi uscimmo a riveder le stelle e Nella mia mente – Pensieri tra le onde. Quattro interpretazioni differenti di un'unica ricerca, che affronta il rapporto con il tempo, la dimensione cosmica, la speranza e il movimento incessante dei pensieri e delle emozioni.

Dalla Sardegna l'artista trae dal mare non soltanto la materia delle proprie opere, ma anche un universo simbolico che diventa punto di partenza per una riflessione capace di superare ogni confine geografico. Le corde, private della loro funzione originaria, acquistano così un nuovo significato, trasformandosi da oggetti concreti in strumenti di indagine filosofica. La partecipazione alla manifestazione romana rappresenta un'importante occasione per far conoscere al pubblico una ricerca nella quale sperimentazione, sensibilità ambientale e riflessione esistenziale convivono. Le sculture di Emanuela Giacco invitano a guardare oltre la superficie delle cose, interrogandosi sui legami invisibili che uniscono ogni forma di vita e danno significato alla nostra esistenza.