Antonio Conti, per tutti Tonino, è morto oggi, domenica 22 novembre, all’ospedale di Olbia. Aveva 101 anni. Poeta e studioso del dialetto maddalenino, variante del gallurese, l’isulanu, era uno dei soci fondatori dell’Università della Terza Età di La Maddalena, che lo scorso anno gli aveva dedicato la serata inaugurale dell’anno accademico per festeggiare il suo centesimo compleanno. In quell’occasione, l’ultima sua apparizione pubblica, aveva letto alcuni dei suoi versi e raccontato come la lingua dell’isola fosse entrata nella sua vita.

«Mio padre voleva che in casa si parlasse solo isulanu», ricordò. «Per l’italiano c’era la scuola…». In quella famiglia di origine corsa il dialetto era la lingua di ogni giorno. Conti ne fece materia di studio e di poesia. Per riservatezza tenne a lungo i suoi versi nel cassetto. Le prime raccolte uscirono sotto pseudonimo, in piccole edizioni artigianali. Dal 1989 a pubblicarne l’opera è stato l’editore Paolo Sorba.

Alla serata del “centenario” la presidente dell’Ute, Marina Spinetti, aveva ricordato la profondità con cui Conti conosceva entrambe le lingue in cui scriveva, l’italiano e l’isulanu. Nelle sue poesie tornava spesso la malinconia. «Perché io sono nato triste», aveva confidato. Quella sera aveva scelto di leggere però anche alcuni dei componimenti più vivaci, lasciando spazio all’ironia. Al dialetto aveva avvicinato anche lettori più giovani. «Mi ha insegnato ad amare il dialetto e a comprenderne la bellezza», aveva detto Gianluca Moro durante l’incontro.

Accanto alla poesia c’era la ricerca sulla storia di La Maddalena. Conti aveva ricostruito vicende e tradizioni dell’isola attraverso gli studi e i racconti di chi le aveva vissute come da documenti consultati. Un altro capitolo, importante, della sua vita si era svolto all’Arsenale militare, dove per oltre un quarto di secolo aveva diretto la Scuola Allievi Operai, formando centinaia di giovani. Per molti di loro il nome di Tonino Conti è legato agli anni in cui, adolescenti o poco più, impararono un mestiere ma anche insegnamenti di vita. Per chi oggi studia e scrive in isulanu, il lavoro di Antonio Conti resta un riferimento basilare per conoscere la lingua che lui aveva imparato in casa e con la quale aveva espresso il suo originale mondo poetico.