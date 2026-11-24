Il polpo al vino rosso alla sarda — spesso chiamato anche polpo al Cannonau o polpo ubriaco — si prepara stufando a fiamma bassa il polpo a pezzi con del vino rosso, possibilmente Cannonau. Ne esce un piatto scuro, con carne tenera e un fondo molto saporito

Nato nell’area costiera centro e nord-orientale, il “pruppu con binu ruiu” è ormai diffuso su tutti i litorali dell’Isola.

Tempo: 1 ora e 40 minuti, più il congelamento del polpo

Difficoltà: bassa

Ingredienti: polpi 1,2 kg, vino rosso Cannonau 1 litro, aglio 5 spicchi, prezzemolo mezzo mazzetto, olio extravergine d’oliva mezzo bicchiere, sale.

Preparazione

• Eviscerare e lavare accuratamente i polpi e, come si è accennato più volte, batterli per qualche minuto con il batticarne; congelarli per almeno 1 giorno, per renderli più morbidi.

• Se non si ha tempo, queste ultime procedure possono essere evitate.

• Immetterli in una pentola, versare il vino, accendere il fuoco basso, coprire, portare a bollore (10 minuti) e cuocerli per 25 minuti (in totale almeno 35 minuti); spegnere e far raffreddare (20 minuti).

• Tritare l’aglio e il prezzemolo (2 minuti).

• Tagliare i polpi a metà nel senso della lunghezza, aprirli, sistemarli in una teglia da forno e condirli con il trito di aromi e l’abbondante olio; salare appena e passare in forno a temperatura media (180° C) per 10 minuti.

• Filtrare e rimettere sul fuoco basso il liquido di cottura e farlo raddensare (20-30 minuti o il tempo necessario), mescolando di tanto in tanto.

• Versarlo in una ciotola, aggiungere il sughetto della teglia e mescolare.

• Servire questo fondo di cottura insieme ai polpi caldi o tiepidi, in modo che i commensali possano condirli a piacere.

Curiosità

Come accennato nella ricetta, per quanto consigliabile il congelamento del polpo si può anche non fare. Ma se si mette nel freezer, per massimizzare l’effetto ammorbidente e se si ha tempo, si consiglia di far scongelare il polpo nel frigo per 1 giorno. Rosso Carignano del Sulcis.