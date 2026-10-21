Quale piatto migliore dei funghi per accompagnare l’autunno? Nell’Isola spesso si accompagnano con un bel soffritto di pancetta, e oggi su Ricette Sarde parliamo delle mazze di tamburo con pancetta, appunto, e pomodori freschi (cappeddu ’e pride cun pancetta e tomatta frisca).

Un piatto nato nelle zone montane e diffuso nell’entroterra della Sardegna. Semplice e veloce da preparare.

Tempo: 30 minuti

Difficoltà: bassa

Ingredienti: funghi mazze di tamburo 400 g; olio extravergine d’oliva 8 cucchiai; pancetta di maiale in unica fetta 100 g; sedano 1 costina, carota 1, cipolla 1; pomodori 150 g; sale, pepe, noce moscata.

Preparazione

• Pulire i funghi e tagliarli a fettine (5 minuti).

• Tritare sedano, carota e cipolla insieme; fare a cubetti pomodori e pancetta (6 minuti).

• Soffriggere in una casseruola con l’olio le prime verdure per 5 minuti a fuoco medio, finché imbiondiscono; poi unire la pancetta.

• Rosolarla per altri 2 minuti, e incorporare i funghi.

• Mescolare spesso e continuare per 5 minuti.

• Bagnare con il vino e lasciar sfumare per 6 minuti.

• Alla fine completare con i pomodori, salare, pepare, rimestare per 2 minuti e servire subito.

Vino consigliato

Bianco d’Ogliastra IGT.

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