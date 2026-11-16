Ci si potrebbe scrivere una commedia sulla Zona a traffico limitato a Oristano. Sulla falsa riga di quelle mandate in scena dal grande Antonio Garau, che amava raccontare un’isola (Oristano del Novecento) nell’Isola. Perché la Ztl che da qualche giorno è entrata in vigore in via sperimentale nel centro storico della cittadina ha una storia tutta sua che la rende unica e che vale la pena raccontare.

L’inizio

Per farlo bisogna fare un salto indietro nel 2006 quando la Giunta, allora guidata da Antonio Barberio, la istituisce, sistema cartelli e tratteggia scritte enormi per far capire quali sono gli accessi della Zona a traffico limitato nel centro storico. Dura qualche mese, poi i divieti non vengono più fatti rispettare (anche perché le telecamere non esistono) e la Ztl resta in vigore solo perché la delibera che la istituiva non è mai stata revocata. Passano gli anni, cambiano le amministrazioni ma tutto resta così: congelato. Ogni tanto qualche sindaco si ricorda dell’esistenza, convoca assemblee per discuterne ma poi non se ne fa nulla.

La svolta

Però quei divieti esistono sulla carta e la Giunta di centrodestra guidata da Massimiliano Sanna vuole rendere operativa la Ztl tanto che i primi giorni di giugno del 2023 qualche automobilista si ritrova una multa sul parabrezza per aver lasciato l’auto in sosta senza avere il pass (obbligatorio, e a pagamento, per le famiglie con casa in centro): «Le regole esistono e sono in vigore, in virtù di due delibere della Giunta di ottobre 2006 e aprile 2007», disse l’ex assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu. E fu proprio lui, ovviamente con il sostegno di sindaco, Giunta e partiti di maggioranza a portare avanti le pratiche per installare le telecamere nei varchi (prima otto poi sei). Un anno dopo il Comune avvia una campagna di volantinaggio per avvisare gli automobilisti «che i controlli riprenderanno» perché la nuova Ztl sta per entrare in vigore. Il 10 febbraio 2025 la Giunta Sanna (all’unanimità) approva la regolamentazione della Ztl (varchi aperti tutti i giorni 10-13 e 16-19.30) e delle Aree pedonali.

Proteste e crisi

Una decisione che scatena l’ira di un manipolo di residenti e commercianti (sono 6 i titolari di esercizi che somministrano cibo e bevande all’interno dell’area della Ztl) e che spinge la minoranza a portare il tema in Consiglio, il 14 marzo 2025: non sarebbe il caso di coinvolgere Assemblea civica, residenti e commercianti nella programmazione della Ztl? Undici contrari, 7 a favore e un astenuto: mozione respinta con la maggioranza decisa a proseguire nell’accendere le telecamere. «Il confronto c’è stato e dal 2023 ci sono stati tanti appuntamenti – disse il sindaco, Massimiliano Sanna - Va bene l’attuale situazione del centro storico? È vivibile? Le attività economiche vanno alla grande? Dobbiamo dare un nuovo input, sperimentale. Il problema è che in questa città non si vogliono prendere decisioni. Questa logica non mi appartiene». Durante la discussione in Aula non ci fu un esponente a dichiararsi contrario a priori alla Ztl, sia della minoranza che della maggioranza (che votò compatta per procedere con l’istituzione). Quindi si procede: il Comune compra le telecamere (105mila euro), chiede alla società che gestisce l’illuminazione di implementare gli impianti elettrici nei varchi (altri 13mila euro). Ma soprattutto i residenti in centro (e tutti gli autorizzati) sborsano 36 euro per avere il nuovo pass: una delle tariffe più alte in Sardegna.

Retromarcia e crisi

A fine 2025 Psd’Az, Udc e FdI presentano una mozione (poi ritirata) per chiedere la revoca in autotutela della delibera sulla Ztl (quella votata all’unanimità). Il 6 febbraio 2026 Ivano Cuccu sulle pagine de L’Unione Sarda annunciava: «A marzo siamo pronti a partire». Quattro giorni dopo FdI, Udc, Psd’Az chiedono al sindaco di togliergli la delega alla Viabilità. Uno strappo che segna l’ennesima crisi della maggioranza alla quale la città assiste attonita.

Durante la seduta consiliare del 20 febbraio il sindaco accende il microfono in Consiglio: «Ho il coraggio di portare avanti le nostre scelte. Non possiamo sempre accettare il dissenso di un gruppo di cittadini, che non rappresenta la totalità, su un’azione dell’amministrazione. Non ci dobbiamo spaventare e bisogna fare le cose, nel miglior modo possibile con confronti e anni di lavoro».

Il cambio

Il 2 marzo Sanna azzera la Giunta, saluta Cuccu (e il suo partito) e il 29 imbarca Sardegna 20 Venti nominando Paolo Angioi assessore anche alla Viabilità che tra i punti che aveva annunciato di voler portare avanti per entrare nell’esecutivo c’era anche la revisione del regolamento della Ztl. E per far questo organizza l’ennesima assemblea pubblica. «Sulla Ztl ci sono molte variabili, sia a favore che contro: è necessario tener conto di tutte, delle esigenze dei residenti, dei lavoratori, degli operatori commerciali e dei turisti, per individuare il giusto punto di equilibrio», annunciava Angioi il 17 aprile 2026, al termine dell’incontro.

«Riaccendiamo i varchi»

Equilibrio che si reputava raggiunto il 12 maggio quando il sindaco Sanna annunciava: «Il tavolo politico di maggioranza ha condiviso le nuove regole, anche alla luce delle risultanze emerse nella recente assemblea: la fase sperimentale della nuova Ztl durerà tre mesi».

Esattamente tre mesi dopo lo stesso Angioi porta in Giunta la nuova delibera (poi approvata all’unanimità) con le modifiche alla Ztl che riguardano esclusivamente gli orari (transito consentito a tutti i veicoli dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 20.30, e il sabato dalle 7.30 alle 13.30; domenica vietato tutto il giorno). Riaperti gli uffici comunali post ferie di Ferragosto, il tempo di adeguare la segnaletica con i nuovi orari stabiliti dal neo assessore alla Viabilità e risolvere le questioni sulla privacy e si parte. I varchi si accendono il primo novembre.

«Fermate tutto»

Tutto normale? Manco per nulla, prima le perplessità personali di un consigliere, poi lo stesso assessore che chiede la revoca della sua delibera (e quindi lo stop alla Ztl) perché «La fase sperimentale sarebbe dovuta partire nel periodo estivo o al massimo dal 1 settembre, si ritiene sbagliato sperimentarla nel periodo natalizio». A ruota tutti i segretari dei partiti di maggioranza (compreso il partito del sindaco), gli stessi che sei mesi prima avevano deciso di accendere le telecamere, ora si dicono contrari e chiedono al sindaco di revocarla. E il sindaco cede ma sino a un certo punto: la Ztl verrà sospesa dal primo dicembre e poi si vedrà. Tutto ruota sul coraggio di prendere decisioni (parole di Massimiliano Sanna) per il bene della città.