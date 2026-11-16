Per decenni rock e pop hanno raccontato la droga in codice, con metafore, colori, nomi di donna e citazioni letterarie. A volte per aggirare la censura delle radio, a volte per voluta ambiguità, a volte perché il linguaggio dell’euforia e della dipendenza è fatto di immagini più che di parole dirette. Spesso la lettura “stupefacente” nasce dal pubblico e viene smentita dall’autore. Altre volte è confermata, magari con un doppio senso. Ecco un percorso tra i casi più noti.

Tra le più note canzoni di sempre che esplorano il mondo delle droghe c’è Golden Brown, The Stranglers (1981). Contenuta nell’album “La Folie”, ha un andamento di valzer e un clavicembalo che la rendono ipnotica. Il testo parla di un “marrone dorato” che accompagna giornate lente, regala piacere e fa perdere la cognizione del tempo. Il colore è quello dell’eroina marrone. Il cantante Hugh Cornwell ha ammesso il doppio senso: la canzone parla dell’eroina e al tempo stesso di una ragazza. Il pubblico, sin dal primo ascolto, colse subito il primo riferimento.

Qualche anno dopo esce There She Goes, The La’s (1988). Il brano, rilanciato nel 1990, descrive una ragazza che passa e che scorre nelle vene di chi canta, con un effetto che fa sentire fuori controllo. Quell’immagine ha alimentato per anni la lettura sull’eroina. Il leader Lee Mavers l’ha sempre respinta, mentre altri membri della band hanno lasciato intendere il contrario. Ufficialmente resta una canzone d’amore, ma l’interpretazione “da dipendenza” ormai sembra essersi radicata nell’immaginario collettivo. In White Rabbit, Jefferson Airplane (1967), scritta da Grace Slick per Surrealistic Pillow, si usa il riferimento esplicoto ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” come codice. Compaiono pillole che ingrandiscono o rimpiccioliscono, un bruco che fuma il narghilè e funghi, cioè allusioni alle sostanze psichedeliche, LSD in primis. Slick ha spiegato che il pezzo prendeva di mira i genitori che leggevano ai figli fiabe piene di allucinazioni e poi si scandalizzavano per la droga. È una delle poche interpretazioni dichiarate apertamente dall’autrice.

Lucy in the Sky with Diamonds, dei Beatles (1967) publicata in Sgt. Pepper’s le iniziali del titolo compongono la sigla LSD, e il testo è una sequenza di taxi di carta, alberi di mandarino e cieli di marmellata. John Lennon ha sempre sostenuto che il titolo venisse da un disegno del figlio Julian, che chiamava così una compagna di scuola, e che la sigla fosse una coincidenza. Paul McCartney ha poi riconosciuto che l’ispirazione psichedelica c’era. Oggi la lettura prevalente è quella lisergica, ma resta una delle ambiguità più celebri della storia del pop. Nell’altra metà del cielo c’è, invece, Sister Morphine, Rolling Stones (1969/1971), scritta da Mick Jagger e Marianne Faithfull. Uscì prima nella versione di lei (1969), poi nella versione dei Rolling Stones su Sticky Fingers (1971). Qui non c’è mistero. Un uomo ferito, dopo un incidente, implora in ospedale una “sorella” che gli dia la morfina, mentre dottori e infermiere non lo ascoltano. Faithfull, all’epoca alle prese con l’eroina, ottenne il riconoscimento della paternità del testo solo nel 1994. È il racconto lucido di un bisogno fisico che diventa dipendenza. Diretto è invece il riferimento in Cocaine, Eric Clapton (1977). La canzone è di J.J. Cale (1976), ma la versione di Clapton su Slowhand l’ha resa famosa. Il ritornello sembra un elogio della sostanza, mentre le strofe raccontano una presa che non lascia scampo. Clapton, che nel 1977 era ancora nel pieno dei suoi problemi di dipendenza, ha sostenuto in più occasioni che il brano è una denuncia e non un’apologia. Molti ascoltatori, però, ne colgono soprattutto il fascino. Needle in the Hay, di Elliott Smith (1995) è il racconto, quasi cinematografico, di un uomo che prepara con cura una sorta di rituale, con un ago come oggetto centrale. La lettura più diffusa è quella dell’eroina, anche per le vicende personali di Smith, morto nel 2003. La scena del film I Tenenbaum (2001) in cui il brano accompagna un tentativo di suicidio ha rafforzato l’associazione con l’autodistruzione. Smith ha parlato spesso dei suoi testi in modo evasivo, senza mai confermare alcun riferimento.

Capolavoro assoluto è poi Nutshell, di Alice in Chains (1994). Inclusa nell’album Jar of Flies, parla di solitudine e di un isolamento quasi totale, senza nominare mai le sostanze. Ma l’intero pubblico e i fan degli Alice in Chains l’ha letta alla luce della vita di Layne Staley, il cantante, che morì per overdose nel 2002. In questo caso, più che ad una canzone sulla tossicodipendenza, il testo raccolta il perdersi nell’abisso, quasi con coscienza e rassegnazione.

Le canzoni sulla droga si dividono in tre famiglie. Ci sono quelle in cui l’autore ha confermato la lettura (Sister Morphine, Golden Brown, White Rabbit), quelle in cui l’ha smentita (Lucy in the Sky with Diamonds, There She Goes) e quelle in cui il silenzio ha lasciato campo libero al pubblico. Il confine tra volontà dell’autore e proiezione dell’ascoltatore è sottile, e proprio questo spiega il fascino di questi brani che continuano a far discutere e confrontare gli appassionati.