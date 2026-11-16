L’arresto 100 anni fa. Era l’8 novembre. Antonio Gramsci viene arrestato in totale dispregio dell'immunità parlamentare. Comincia un’odissea carceraria da nord a sud dell’Italia. Da Regina Coeli a Palermo a San Vittore sino al carcere di Turi dove incontra Sandro Pertini e il “compagno” sardo Giovanni Lay. In una lettera da San Vittore del 12 febbraio 1927 (indirizzata alla cognata Tatiana e, per suo tramite, alla moglie Giulia) descrive, ormai privato della libertà, il viaggio dalla Sicilia.

La lettera

«Vi voglio dare una impressione d'insieme della traduzione. Immaginate che da Palermo a Milano si snodi un immenso verme, che si compone e si decompone continuamente, lasciando in ogni carcere una parte dei suoi anelli, ricostituendone dei nuovi, vibrando a destra e a sinistra delle formazioni e incorporandosi le estrazioni di ritorno. Questo verme ha dei covili, in ogni carcere, che si chiamano transiti, dove si rimane dai 2 agli 8 giorni, e che accumulano, raggrumandole, la sozzura e la miseria delle generazioni. Si arriva, stanchi, sporchi, coi polsi addolorati per le lunghe ore di ferri, con la barba lunga, coi capelli in disordine, con gli occhi infossati e luccicanti per l'esaltazione della volontà e per l'insonnia; ci si butta per terra su pagliericci che hanno chissà quale vetustà, vestiti, per non aver contatti col sudiciume, avvolgendosi la faccia e le mani nei propri asciugamani, coprendosi con coperte insufficienti tanto per non gelare. Si riparte ancora più sporchi e stanchi, fino al nuovo transito, coi polsi ancora più lividi per il freddo dei ferri e il peso delle catene e per la fatica di trasportare, così agghindati, i propri bagagli: ma, pazienza, ora tutto è passato e mi sono già riposato».

La vita

Antonio Gramsci nasce ad Ales nel 1891 da famiglia piccolo-borghese. Nel 1913 aderisce al Partito socialista del quale diventa, quattro anni dopo, segretario della sezione torinese. Direttore del quotidiano L'Ordine nuovo, nel 1922 è componente dell'Esecutivo dell'Internazionale comunista. Si sposa a Mosca con Giulia Schucht.

Muore nel 1937, dopo 11 anni di dura detenzione. Negli anni della reclusione scrive 33 quaderni di studi filosofici e politici, definiti una delle opere più alte, per visione e ampiezza di ragionamento, Novecento; pubblicati da Einaudi, nel dopoguerra, sono noti universalmente come i Quaderni dal carcere, conosciuti in tutto il mondo. È la sua preziosa eredità.