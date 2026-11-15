Scendono dalle colline in cerca di cibo e soprattutto acqua, visto il lungo periodo di siccità legato a un’estate particolarmente afosa. Lasciano i boschi e dimenticano la naturale ritrosia ad avvicinarsi all’uomo perché spinti dalla necessità e attirati dai rifiuti. Si muovono in gruppi, a volte accompagnati dai cuccioli: presenza che li rende, se si dovessero sentire minacciati, particolarmente pericolosi. Eppure qualcuno li tratta come fossero animali domestici: li avvicina, li sfama, li disseta. Potesse, forse li accarezzerebbe. «Non fanno nulla, sono docili». Come no.

Bestie

Non sono cani, gatti, volatili: sono cinghiali. Bestie selvatiche, non certo da tenere al guinzaglio e portare a spasso la mattina e la sera. E sono invasivi: si moltiplicano velocemente e nei loro spostamenti arrivano a danneggiare anche le coltivazioni. Li si sente la notte muoversi a ridosso delle abitazioni e rovistare nei bidoni della spazzatura, litigare, scendere lungo i lati delle colline in gruppi e fermarsi là dove qualcuno ha lasciato per loro addirittura ciotole con cibo. E acqua.

Cinghiali sulla rotatoria di ingresso a Sinnai

Ovunque

Accade regolarmente nella pineta di Sinnai, dove sino a qualche tempo fa non poche persone si presentavano nelle sere d’estate davanti alla casermetta per distribuire cibo a gruppi di animali che, ormai consapevoli dell’appuntamento, si presentavano puntuali all’incontro. Ma sembra essere diventata quasi la normalità un po’ ovunque: a Costa Paradiso, nel nord dell’Isola, dove gli ungulati sono stati visti passeggiare lungo la strada e avvicinare dai turisti (che davanti alle perplessità di qualcuno vista la possibile reazione avversa replicavano sostenendo fossero «tranquilli e pacifici»), e in tante spiagge sarde, dove camminavano tra asciugamani e ombrelloni.

La scorsa estate, con l’arrivo della sera, uscivano giornalmente dalle campagne per fare il loro ingresso trionfale nel centro abitato di Cannigione, “arando” col proprio muso la terra della rotatoria di ingresso e qualunque anfratto dal quale provenisse odore di cibo. Costringendo gli automobilisti a inchiodare per evitare, visto il loro improvviso attraversamento della strada, di finire in ospedale.

Cinghiali in cerca di cibo in Costa Smeralda

Montagna chiusa

Solo pochi giorni fa a Nuoro si è parlato di «problemi di sicurezza» legati alla loro presenza, con avvistamenti dalla rotonda che fa da porta alla città sino al prato della camera mortuaria dell’ospedale San Francesco. Da qui la decisione di ridurne il numero sul monte Ortobene (chiuso ai visitatori dal 24 novembre a gennaio ogni martedì dalle 16 alle 22).

Ma si perde il numero di avvistamenti anche lungo le strade del Montiferru, sulla Statale 195, nel Sulcis Iglesiente con circa 500 ettari di terreni distrutti, a Settimo San Pietro. E si potrebbe proseguire a lungo.

Invasione

È una specie di fatto invasiva, non semplice da contenere. Nutrirla non aiuta, anzi: peggiora la situazione. Soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dalle persone come parchi e aree verdi confinanti con le campagne. Le amministrazioni comunali fanno quel che possono, informano sul divieto di foraggiare questi animali e chiedono censimenti per capire, nei limiti del possibile, quanti esemplari circolano sul territorio.

Una femmina di cinghiale con tre cuccioli nella pineta di Sinnai

Ma è difficile far cambiare abitudini quasi consolidate, spesso dovute alla scorsa conoscenza dell’argomento. Allora forse è utile riassumere le “linee guida” dell’Ispra, l’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale che ha tra i suoi compiti la ricerca e il controllo dello stato dell’ambiente, della fauna e della flora.

Ispra

L’istituto alla voce “cinghiali” spiega che «fornire» loro cibo «è una pratica assolutamente sconsigliabile perché favorisce l’abitudine di questi animali all’uomo con potenziali rischi per le persone, senza dimenticare che tale comportamento implica rischi anche per gli stessi animali domestici - cani e gatti - che possono essere aggrediti con conseguenze anche gravi»; la loro presenza nelle aree urbane «è strettamente legata alla disponibilità di scarti alimentari e di rifiuti organici»; è «per sua natura» un «animale selvatico e può reagire all’interazione mordendo o spingendo violentemente»; facilitarne la presenza «vicino a strade e abitazioni non è da sottovalutare il rischio di incidenti stradali che possono essere provocati dal loro attraversamento».

Cinghiali nutriti nella pineta di Sinnai dai residenti

Il divieto

Se non bastasse, simili comportamenti (il «foraggiamento») sono anche vietati «dalla legge 221/2015 che prevede l’arresto da 2 a 6 mesi o l’ammenda da 500 a 2mila euro».

Qualche numero per dare un’idea: «Particolari condizioni bioclimatiche e le risorse alimentari date dalla presenza di boschi e coltivazioni consentono straordinari incrementi di questo ungulato, con nascite che si verificano in tutti i mesi dell’anno: una femmina può partorire fino a 15 cuccioli per tre volte all’anno, cioè 45 potenziali cinghiali adulti all’anno per singola femmina».

Un animale adulto «può arrivare a pesare fra i 70-80 chili nel caso delle femmine e raggiungere o superare i 100 nel caso di un maschio». I danni: «Collisioni stradali, ingenti perdite per colture agricole ed orti, rovesciamento/sradicamento di piante giovani».

Cinghiali attraversano la strada principale di Cannigione

Il cinghiale «è in grado di modificare profondamente gli ecosistemi, soprattutto forestali. Onnivoro e opportunista, scava, sradica e crea profondi solchi alla ricerca del cibo, alterando le caratteristiche del suolo e del manto vegetale, accelerando i processi di decomposizione della sostanza organica del suolo e compromettendo lo sviluppo di piante giovani e di insetti». Infine, «non è da sottovalutare l’aspetto sanitario»: questa bestia «può fungere da ospite o essere il vettore di malattie di comune riscontro nella fauna selvatica in grado di essere diffuse anche agli animali allevati», ma a volte può essere vettore di infezioni «trasmissibili direttamente o indirettamente all’uomo».

C’è altro da aggiungere? Forse. Ma pochi leggono simili informazioni. E se anche lo facessero, probabilmente passerebbero oltre.