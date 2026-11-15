Salari, istruzione e capitale umano. L’Italia perde il confronto con il resto dell’Ue sui principali indicatori economico-sociali. A venire fuori è un Tricolore un po’ sbiadito.

In cima alla lista delle emergenze ci sono le retribuzioni. Quelle italiane sono di serie B. Lo dimostrano i numeri di Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea. La media dei 27 è a 38.950 euro annui. Il nostro Paese è nella fascia tra i 20mila e i 30mila euro.

Ora: che il Lussemburgo, con i suoi 690.315 abitanti e 125 banche autorizzate, abbia salari da 88mila euro, non è indicativo di nulla, questo è un caso a sé. Ma l’Austria è a 73mila euro, i Paesi Bassi a 67mila, la Germania a 64mila, la Francia a 60mila. Il crollo è roba che si trascina, con inesorabile peggioramento, negli ultimi vent’anni: nel 2004 l’Italia superava la media Ue con un Pil pro-capite di 24.200 euro contro i 21.300 che si contavano nel resto del Vecchio Continente. Adesso, invece, lo stesso valore Ue ha raggiunto i 41.600 euro contro i 39.900 del nostro Paese. Tradotto in potere d’acquisto, gli stipendi da Aosta a Canicattì sono crollati. Nel solo 2022 hanno perso il 7,3 per cento. Una crisi enorme, con un trend che affonda le proprie radici negli anni Novanta. Solo che in trent’anni il crollo si era fermato al 2,9 per cento. Ultimamente è un vero e proprio tracollo. Soprattutto perché nella maggior parte delle economie europee i salari reali continuano a crescere.

L'Italia, sempre con uno sguardo comparativo all’interno del Vecchio Continente, è tra gli ultimi Paesi per numero di laureati: nella fascia tra i 25 e i 34 anni, quella usata per misurare il compimento del percorso di studi universitario, hanno la pergamena solo il 31,1 per cento dei giovani. Lo stesso dato in Europa arriva al 45 per cento. Vero che da noi i fuori corso sono in numero elevato: 44 per cento contro la media Ue del 32,5 per cento, ciò che nella comparazione rispetto al contesto europeo permette di rosicchiare qualche punticino, ma non tanto da accorciare l’enorme divario. Si aggiunga che l'Italia si distingue per un elevato numero di abbandoni scolastici: nella fascia tra i 18 e i 25 anni non arriva nemmeno al diploma l’8,2 per cento dei ragazzi e delle ragazze, malgrado il dato sia migliorato negli ultimi anni.

Non c’è nulla di casuale nel declino culturale del nostro Paese: anche la spesa pubblica per l’istruzione in Italia è sotto la media Ue. L’Italia destina alla scuola e all’università meno del 4 per cento del Pil, quasi un punto in meno rispetto al resto dei 27. Addirittura il nostro Stato investe più per uno studente delle Superiori che non per uno iscritto in un ateneo nazionale. Non sorprenda, quindi, che solo nel 2024 sono stati circa 156mila gli italiani che hanno deciso di trasferirsi all'estero, con un aumento del 36,5 per cento sul 2023. Questo a fronte di appena 53.000 rientri, generando un saldo negativo severo tra gli under 34 e i laureati. Con una perdita di capitale umano enorme, su cui servirebbero politiche mirate.

Il paradosso è che l’Italia migliora da 60,8 a 62,1 il proprio indice di attrattività. Così risulta dall’ultima edizione del Gai Ambrosetti, che misura appunto l’appeal di un Paese, ovvero la sua capacità di «creare un contesto favorevole in cui imprese, investimenti, talenti e competenze scelgono di insediarsi, crescere e rimanere – è scritto nel documento –. Questi fattori economici, istituzionali, infrastrutturali, sociali e ambientali nel loro insieme determinano la competitività di un territorio e la sua capacità di generare sviluppo». L’Italia è stabile al 17° posto di una classifica che vede gli Stati Uniti davanti a tutti, con Cina e Singapore al secondo e terzo posto. Quarta la Germania, quinto il Regno Unito, sesto il Giappone. Il risultato è un divario nettissimo tra vita reale, con l’emigrazione in crescita, e il quadro teorico che si ricava sul Bel Paese. Una discrasia su cui la politica avrebbe il dovere di interrogarsi.