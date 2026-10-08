Zero punti in quattro partite, un esonero e una classifica da muovere al più presto. Si può riassumere così l’avvio di stagione dell’Uta, che alla vigilia della quinta giornata del campionato di Promozione si prepara a ospitare la Tharros. Una sfida tra due squadre ferme a quota zero, entrambe alla ricerca di un risultato che possa dare slancio al proprio percorso.

Al Comunale di Uta sono passate Castiadas e Atletico Cagliari, entrambe vittoriose per 0-1, mentre in trasferta i biancoverdi hanno perso contro Arbus Guspini (1-0) e Samugheo (3-1). Il cambio di guida tecnica non ha ancora portato la svolta sperata sul piano dei risultati e ora serve una risposta per interrompere la serie negativa. Dall’altra parte, anche la Tharros arriverà a Uta con la necessità di fare punti: gli oristanesi condividono lo zero in classifica con i padroni di casa, ma sul loro bilancio pesa la penalizzazione per mancati pagamenti.

Uta-Tharros: i precedenti. Le due squadre si sono affrontate nelle ultime due stagioni di Promozione e, in entrambe le occasioni, la sfida al Comunale di Uta si è conclusa in parità. Nel 2024-2025 arrivò un pirotecnico 4-4: per i biancoverdi andarono a segno Piras, Mina e Suella, autore di una doppietta; per gli oristanesi Ferrari, Cecconato e Sardo, oltre a un autogol. Al ritorno, invece, la Tharros si impose per 2-0 grazie alle reti di Cecconato e Ferrari. Nella stagione successiva, la gara d’andata a Oristano regalò un altro risultato ricco di gol: 7-3 per i biancorossi, trascinati dalle quattro reti di Gianoli, dalla doppietta di Orrù e dal gol di Lonis. Per l’Uta segnarono Picciau, Choflas e Carrus. Al ritorno, al Comunale, finì invece 1-1, con le reti di Porru e Lonis ad ormai salvezze raggiunte per entrambe le formazioni.

La posta in palio. Precedenti che raccontano di sfide spesso ricche di reti, ma stavolta l’attenzione sarà soprattutto sui punti. Per l’Uta l’appuntamento rappresenta l’occasione di cancellare lo zero in classifica e trovare fiducia dopo quattro sconfitte consecutive. Lo stesso obiettivo accompagna la Tharros, in una gara che mette di fronte due squadre chiamate a reagire. Il campionato è ancora all’inizio, ma dare un primo segnale diventa già importante per entrambe.

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