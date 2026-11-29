Il Budoni torna a vincere davanti al proprio pubblico. Nella quattordicesima giornata del girone G di Serie D, la squadra di Claudio Bonomi supera 1-0 l'Unipomezia allo stadio "Pasquale Pinna". Decide una punizione di Pietro Ladu, che manda il pallone all'incrocio dei pali e regala ai biancocelesti tre punti pesanti.

Il successo arriva al momento giusto. Il Budoni veniva dalla sconfitta per 2-0 sul campo dell'Atletico Lodigiani e aveva bisogno di ripartire, soprattutto in casa, dove finora aveva raccolto due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Con questa vittoria i galluresi salgono a 17 punti e si lasciano alle spalle la Gelbison, battuta ieri dal Monastir.

Battuta d'arresto invece per l'Unipomezia. Dopo il 3-2 della scorsa settimana sul Trastevere, i laziali restano a 20 punti e confermano le difficoltà lontano da casa, dove hanno vinto una sola volta in stagione.