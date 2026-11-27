Tris di acquisti in casa Tharros, compagine che prende parte al girone A del torneo di Promozione regionale di calcio.

La compagine biancorossa, infatti, nelle scorse ore ha comunicato ufficialmente gli innesti del portiere Giovanni Grotta, del difensore Fabio Boi e del centrocampista Alessio De Murtas. Grotta, 22 anni, è una vecchia conoscenza della Tharros.

Già l’anno scorso nelle fila della formazione allenata da Bruno Frongia e Gianluca Pinna, arriva dal Vecchio Borgo Sant’Elia e ha nel suo curriculum una militanza nel settore giovanile del Palermo. Boi, 33 anni, grande esperienza nei massimi tornei regionali, anche lui è ex giocatore e capitano della Tharros. Arriva dall’Abbasanta. «Torno alla Tharros con una grande voglia di esser d’aiuto, in un gruppo già molto forte – commenta Boi - Metterò a disposizione la stima, il rispetto e l’amore che ho verso questa maglia. Ci tengo a ringraziare particolarmente l’Abbasanta che per un anno e mezzo mi ha accolto nel migliore dei modi. Porterò sempre nel cuore quell’esperienza e quelle persone. Ora però è tempo di tornare a casa e lottare per questi colori».

Infine, De Murtas, 22 anni, proviene anche lui dal Vecchio Borgo Sant’Elia e in passato ha vestito anche la maglia della Nuorese, in Eccellenza. I tre calciatori saranno a disposizione già da domani per la partita casalinga contro il Sant’Elena (calcio d’inizio alle 15).