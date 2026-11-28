Si chiude con un pareggio e una vittoria esterna il sabato degli anticipi di Eccellenza. A Uri l'Atletico e il Terralba si dividono la posta: 1-1. I padroni di casa sono andati al riposo in vantaggio grazie a Mascia, ancora a segno dopo la doppietta che sabato scorso aveva steso il Santa Teresa. Nella ripresa il Terralba, privo dello squalificato Manconi, ha trovato il pareggio con Corda. Il punto permette alla squadra di casa di portarsi provvisoriamente al sesto posto, in attesa delle gare di domani, e dà seguito al successo sulla seconda della classe. Per Mascia sono tre gol nelle ultime due partite. Il Terralba, reduce dalla vittoria sull'Usinese, conquista il secondo risultato utile di fila e sale a 13, agganciando in classifica Villacidrese e Taloro Gavoi.

Proprio l'Usinese si rialza a Villacidro. Senza lo squalificato Giachero, la squadra rossoblù si impone 1-0 con un gol di Brito Dos Santos e torna a casa con la porta inviolata. Tre punti importanti per la classifica: l'Usinese sale a 14 e scavalca proprio la Villacidrese, che resta ferma a 13 e incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo il 4-1 subito sabato scorso a La Maddalena.

Domani si completa la dodicesima giornata: in programma anche la sfida tra Alghero e la capolista Ilvamaddalena.