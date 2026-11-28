Il Castelsardo sbanca Macomer e si prende la vetta del girone B di Promozione, almeno per una notte. Allo "Scalarba" finisce 3-1 per la squadra ospite, a segno con Gaspa, Mastino e Pinna; per il Macomer, privo dello squalificato Nachet, va in gol Pintus. I padroni di casa restano fermi nella parte bassa della classifica, appaiati a Buddusò e Fonni. Con l'undicesima vittoria in dodici giornate la squadra con la miglior difesa del girone sale a 33 punti e scavalca l'Ozierese, che domani riceve l'Ovodda con l'obbligo di rispondere.

Nell'altro anticipo del girone il Bosa supera 2-1 la Macomerese al Campo Italia. Decidono le reti di Pischedda e Kauã, mentre per gli ospiti segna Estevez Navarro. I padroni di casa cancellano la sconfitta di Coghinas e salgono a 17 punti, agganciando l'Arzachena e superando proprio la Macomerese, che resta a 16 dopo il successo della scorsa settimana sul Li Punti.

Nel girone A sorride la Tharros, che batte 2-0 il Sant'Elena con i gol di Demurtas e Pitzalis. Per gli oristanesi, sconfitti 3-2 sabato scorso dalla Ferrini, è appena la seconda vittoria stagionale, ma vale, nonostante il punto di penalizzazione, il sorpasso su Uta e Arbus Guspini e l'uscita dalla penultima posizione. Frenata pesante per il Sant'Elena, reduce dall'8-2 sull'Arbus: resta terzo, ma domani rischia di essere raggiunto o superato da Vecchio Borgo Sant'Elia e Accademia Sulcitana.