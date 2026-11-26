Nei gironi in cui figurano formazioni sia della Gallura che dell'Anglona, quelli C e D, sono le prime citate ad occupare le prime posizioni.

In un caso brilla una vera e propria stella: parliamo del Tavolara, che conduce solitario e a punteggio pieno, con 27 punti il raggruppamento C. Solo un altra squadra ,in tutto il panorama dilettantistico sardo, vanta lo stesso percorso: è il Seulo, impegnato nel girone C, della Seconda Categoria.

Tornando a quella che attualmente può essere considerata la prima squadra di Olbia, va sottolineato che la soddisfazione è doppia: a quella maturata sul campo va aggiunta una importante ricorrenza. Il Tavolara Calcio venne fondato il 23 Novembre 1954, con anche una concomitanza legata ad un presidente in carica anni fa: quel Costantino Usai che nello stesso giorno, ha compiuto 72 anni, gli stessi del Tavolara, che non solo ha presieduto, ma di cui è un grandissimo tifoso.

Per quanto riguarda le altre del girone, il Golfo Aranci occupa la seconda piazza con 21 punti, di cui gli ultimi 3 conquistati a Silanus. Al terzo posto con 16, l'Oschirese, a cui fanno compagnia Abbasanta e Bittese: nell'ultimo turno i granata di Sannio hanno pareggiato a Dorgali.

Nel girone D le note liete arrivano da Luras: la formazione bianconera guidata da Franco Scano , ha ottenuto i 3 punti nel confronto casalingo con la San Paolo Sassari, e mantiene saldamente la seconda piazza con 20 punti in compagnia dell' Ittiri, con un ritardo di soli 2 punti, dalla capolista Lanteri 22. A quota 18 il Valledoria che domenica si è imposto a Sorso. Nel confronto Gallura-Anglona, fra Badesi 09 e Atletico Castelsardo, a prevalere sono stati gli ospiti che raggiungono con 11 punti, la parte centrale della classifica. Questo ulteriore verdetto negativo relega sempre all'ultimo posto i Badesani con 2 soli punti.