La quattordicesima giornata del girone G di Serie D comincia domani con il Monastir. Alle 20.30, allo stadio "Morra" di Vallo della Lucania, la squadra sarda affronta la Gelbison. Il Monastir è secondo con 23 punti, sei in meno della capolista Sarnese, e ha il miglior attacco del girone con 31 gol. Nell'ultimo turno ha battuto 2-1 il Venafro. La Gelbison ha 14 punti e viene dal 4-1 subito sul campo dell'Albalonga, ma tra le mura amiche ha perso una sola volta in stagione, contro il Venafro. Arbitra Roberto Carrisi di Padova, con gli assistenti Danilo Amatore di Bergamo e Riccardo Benzi di Crema.

Domenica alle 14.30 il Budoni torna allo stadio "Pasquale Pinna" per ospitare l'Unipomezia. La squadra di Claudio Bonomi ha 14 punti e cerca riscatto dopo il 2-0 subito in trasferta contro l'Atletico Lodigiani. I laziali, che hanno sei punti in più, vengono dal 3-2 sul Trastevere. Dirige Filippo Vigo di Lodi, assistito da Roberto Infante di Castellammare di Stabia e Francesco Di Rosa di Torre Annunziata.

Alle 15, al "Walter Frau" di Ossi, si gioca il derby sardo tra Ossese e Costa Orientale Sarda. I padroni di casa sono a quota 20 dopo il 2-0 all'Aranova e in casa non hanno ancora perso. La Cos è penultima con 12 punti e arriva dall'1-4 interno contro la Città di Anagni. In trasferta la squadra sarrabese ogliastrina ha vinto una sola volta, ad Anzio. Arbitra Simone Spagnoli di Tivoli, con Matteo Di Meo e Francesco Fedolfi, entrambi di Parma.

Sempre alle 15 il Sassari Latte Dolce sarà a Roma, al "Trastevere Stadium", contro il Trastevere, terzo con 22 punti. I sassaresi sono a quota 16 e hanno vinto le ultime due partite: 2-1 a Budoni e 2-0 contro l'Afragolese. Il Trastevere viene invece dalla sconfitta per 3-2 contro l'Unipomezia. Dirige Gianpasquale Tedesco di Battipaglia, con Gianmarco Valenti e Domenico Cono di Palermo.