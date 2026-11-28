Finisce 4-4 il derby sarrabese-ogliastra fra il San Vito e l'Ulassai. Una pioggia di gol col San Vito di Angelo Padiglia che ha agguantato il pari al 40' della ripresa, sfiorando poi il colpaccio. Una bella gara con San Vito e Ulassai di mister Sirigu, protagoniste di una buona gara.

Tra i protagonisti Cannas e Zinzula e Seoanez che hanno firmato la doppietta. Gli altri due gol sono stati segnati da Frigau al 45' e da Zugliani all'85'. Al 24' della ripresa l'Ulassai conduceva per 2-4. Poi la reazione dei locali di Padiglia che hanno trovato orgoglio, gioco e i due gol del pari di Frigau e Zugliani.