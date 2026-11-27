Tra sabato e domenica si gioca nei tornei calcistici regionali di Eccellenza e Promozione. Le oristanesi vanno alla ricerca di conferme e punti cruciali per il prosieguo della stagione.

In Eccellenza, il Terralba F. Bellu, dopo la vittoria del turno scorso contro l’Usinese (1-0 grazie ad una prodezza balistica di Sarritzu), sarà impegnata nell’anticipo contro l’Atletico Uri (sabato alle 15). La formazione di casa, a ridosso della zona playoff arriva alla sfida con il morale alto dopo la vittoria contro il Santa Teresa Gallura, vice-capolista, per 2-1. I terralbesi, dal canto loro, hanno voglia di fare punti per dare continuità e risalire la classifica.

In Promozione, girone A, l’Arborea, domenica alle 15, andrà a far visita al Castiadas, formazione che attraversa un buon momento di forma. La capolista allenata da Maurizio Firinu, oltre ad aver iniziato la stagione in maniera più che positiva, arriva all’appuntamento con il +4 sulla Ferrini, seconda in classifica, dopo che il giudice sportivo, in settimana, in relazione alla gara non disputata lo scorso 14 novembre in casa dell’Arbus Guspini Costa Verde, gli ha assegnato la vittoria a tavolino per 0-3. Atzeni e compagni, così, salgono a quota 29 punti in classifica.

Tra le altre oristanesi, anticipo al sabato per la Tharros, alle 15, che ospiterà il Sant’Elena, terza in classifica. Oristanesi in crescita e reduci da una buona prestazione in casa della Ferrini, nonostante la sconfitta per 3-2. Infine, il Samugheo andrà alla ricerca di punti nell’impegno casalingo contro l’Atletico Masainas. È uno scontro diretto per la salvezza; l’undici guidato da Federico Trudu, a quota 9 punti, ha la possibilità in caso di vittoria di superare i diretti avversari (a 11 punti).

Nel girone B, invece, il Bosa ospita la Macomerese, sabato alle 16. I padroni di casa sono a -2 in classifica dalla compagine di Macomer. Una vittoria che, oltre a riscattare la sconfitta di sette giorni fa contro il Coghinas, regalerebbe il sorpasso all’undici allenato da Tore Carboni.