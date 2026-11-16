Il bilancio del weekend di gare delle oristanesi di Prima Categoria, impegnate nei gironi B e C, si chiude con 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Nel girone B, il sorriso lo regala la Sanverese che porta a casa la prima vittoria stagionale nello scontro diretto per la salvezza, contro il Segariu (2-1). Un successo arrivato in rimonta, grazie alle marcature messe a segno da Pala e Floris, dopo che la formazione ospite era passata in vantaggio nel corso del primo tempo con Annis. Tre punti che fanno bene al morale e alla classifica, con una posizione guadagnata.

Dalle altre 3 oristanesi arriva un tris di sconfitte. Il C.R. Arborea cade in casa, per 0-2, contro il Villamassargia. Fatali, all’undici allenato da Alessandro Deplano, le reti messe a segno nel finale di partita da Fenu e Suella. Sempre tra le mura amiche, arriva la sconfitta della Freccia Parte Montis, contro il Perdaxius (0-1). Vittoria preziosa per la formazione ospite che raggiunge così in classifica mogoresi e C.R. Arborea, a quota 10 punti. Infine, perde a Sadali il Santa Giusta (3-0). Tutte le reti dei padroni di casa, firmate da Mancosu e Simbula (doppietta per lui), arrivano nel corso del primo tempo. Lagunari alla quinta sconfitta stagionale, in piena zona playout.

Nel girone C, l’Abbasanta vince nell’anticipo contro il Silanus (3-2). Dopo essere passata in svantaggio nei primi minuti (ospiti avanti con Bonu), la compagine allenata da Miceli riesce a ribaltare la situazione con Maniglio, Galetto e Sedda. Nei minuti di recupero il secondo gol silanese, con Tola. Con i 3 punti conquistati, l’Abbasanta risale nella prima metà della classifica. Pareggia per 3-3, infine, il Ghilarza, nell’anticipo sul campo del Santu Pedru. Sfida scoppiettante, con i ghilarzesi che pareggiano nel finale con un rigore segnato da Mura. Le altre reti ospiti sono state siglate da Salaris e Oppo. Per il Ghilarza è il primo pareggio stagionale.