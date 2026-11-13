Dodicesima giornata di Serie D con il derby sardo al “Pasquale Pinna”. Domenica alle 15, e non più alle 14.30 come previsto, il Budoni di Claudio Bonomi ospita il Sassari Latte Dolce. I galluresi arrivano con 14 punti e due vittorie consecutive, il 3-1 interno sul Certosa e il 2-1 sul campo del Città di Anagni. Davanti al proprio pubblico hanno raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con 19 gol segnati in totale e 24 subiti. I sassaresi, penultimi a quota 10, hanno ritrovato il successo battendo 3-1 l’Unipomezia, ma lontano da casa in questo campionato non hanno ancora vinto: tre pareggi e due sconfitte. Dirige Gianluca L’Erario di Formia, assistenti Samuel Fronteddu di Nuoro e Leonardo Tuligi di Tortolì.

Apre il turno delle sarde il Monastir, in campo sabato alle 14 allo stadio “Moccia” di Afragola. Il Monastir è a quota 17, a un punto dal secondo posto del Trastevere, e ha il miglior attacco del girone con 27 reti, ma arriva da due sconfitte di fila: 4-2 a Pomezia e 2-5 in casa con la capolista Sarnese, che guida con 26 punti. L’Afragolese (15), record di pareggi nel girone con sei, in casa ha perso una sola volta e vanta la seconda miglior difesa (7 gol subiti) dopo l’Anzio. Arbitra Andrea Musumeci di Cassino.

L’Ossese (14) riceve il Città di Anagni, appaiato a quota 14. La squadra di Ossi, reduce dallo 0-3 sul campo dell’ultima in classifica, l’Atletico Lodigiani, è ancora imbattuta in casa, ma tra le mura amiche ha vinto una sola volta a fronte di quattro pareggi. Dirige Gianmarco Amitrano di Torre Annunziata.

Trasferta in Molise per la Cos Sarrabus Ogliastra (12), che domenica alle 14.30 affronta il Venafro (13) allo stadio Marchese del Prete. I sarrabesi vengono dal 2-0 interno sulla Paganese, i molisani dall’1-0 sul campo dell’Aranova. In casa il Venafro ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte; in trasferta la Cos ha vinto una volta, pareggiato una e perso tre. Arbitra Antonio Elia di Ostia Lido.