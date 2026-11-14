Si gioca domani la decima giornata del campionato regionale di Eccellenza. La capolista Ilvamaddalena fa visita all’Usinese; il Santa Teresa Gallura, miglior attacco del torneo, anticipa alle 14.30 la gara casalinga con il Terralba; l’Iglesias, terzo della classe, ospita l’Atletico Uri. Completano il programma Alghero-Calangianus, Bonorva-Taloro Gavoi, il derby ogliastrino Tortolì-Lanusei, Tempio-Villasimius e Villacidrese-Nuorese.

In classifica l'Ilva è primo con 21 punti, due in più del Santa Teresa, l'Iglesias è terzo con 17 punti. Lanusei e Alghero viaggiano appena sotto, a quota 16. In coda obbligo di far punti per Tortolì e Calangiansu, Tempio e Nuorese, chiuse nello spazio di due lunghezze.