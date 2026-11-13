Verso il derby Budoni-Latte Dolce, che mette in palio punti importanti, ma il tecnico Michele Fini rifiuta l'etichetta di derb y-salvezza: «La classifica è ancora molto corta, ci saranno alti e bassi per tutti tranne che per la Sarnese che ha un organico decisamente superiore».

L'allenatore della squadra sassarese dice: «L'obiettivo è dare continuità ai risultati, perché la squadra lo merita per il lavoro che sta facendo. La vittoria di domenica ci dà convinzione».

Il Budoni segna di più (19 reti contro le 13 del Latte Dolce) ma subisce anche di più (24 gol al passivo contro i 18 dei sassaresi). Mister Fini inquadra così il derby: «Occorrerà una prestazione dl'alto livello contro una formazione che è in salute. Bisogna stare attenti alla loro parte offensiva perché hano giocatori capaci di giocate importanti e poi leggere la situazione difensiva loro».