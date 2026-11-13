Calcio femminile, domenica di sfide impegnative per Women Torres e Atletico Uri

La quinta giornata della serie C di calcio femminile propone un match da testa-coda: la Women Torres, attualmente penultima, sarà impegnata domenica alle 13.30 sul campo del Real Meda, capolista del girone A. La squadra lombarda è solitaria in vetta dopo aver sfiorato l'en plein: 10 punti sui 12 a disposizione.
La formazione sassarese invece ha finora ottenuto un solo pareggio ed è reduce dalla sconfitta interna contro la Pro Sesto, nonostante il doppio vantaggio iniziale siglato dalla doppietta di Giaquinto.
Gioca invece in casa l'Atletico Uri, che sempre domenica, ma alle 14.30, riceve il Torino, caricato dalla vittoria per 1-0 nella stracittadina contro il Torino Women, secondo successo stagionale. La squadra di Uri invece dopo lo schiacciante 8-0 sulla cenerentola Sedriano ha sempre perso e occupa la terzultima posizione.